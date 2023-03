Liga-Primus Saerbeck empfängt Aufsteiger Westerkappeln

Spitzenreiter Falke Saerbeck präsentiert sich auch im Jahr 2023 extrem stabil und meldet ernsthafte Ambitionen an, in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start zu gehen. Die Grujic-Elf peilt am Sonntagnachmittag die nächsten drei Zähler an, wenn sie um 15 Uhr Aufsteiger Westfalia Westerkappeln empfängt.

Spitzenreiter Falke Saerbeck präsentiert sich auch im Jahr 2023 extrem stabil und meldet ernsthafte Ambitionen an, in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start zu gehen. Die Grujic-Elf peilt am Sonntagnachmittag die nächsten drei Zähler an, wenn sie um 15 Uhr Aufsteiger Westfalia Westerkappeln empfängt.

Bereits um 13.15 Uhr ist Schlusslicht SC Hörstel am Sonntagmittag bei der Reserve der Ibbenbürener SV im Einsatz und hofft dabei auf die ersten Zähler des Jahres, um 15 Uhr beginnt die Paarung Lengerich gegen Dreierwalde und eine halbe Stunde später Hopsten gegen Halen, die das Heimrecht getauscht haben.

Falke Saerbeck -Westfalia Westerkappeln

„Die Jungs werden es schaffen und haben es sich über die gesamte Saison gesehen auch verdient“, glaubt Falke-Coach Dragan Grujic fest daran, dass die Seinen Rang eins verteidigen werden. Die Gründe für die konstant starken Darbietungen liegen für den Übungsleiter auf der Hand. „Es ist die Gemeinschaft und Geschlossenheit, es ist der intensive Zusammenhalt“, hat er nur lobende Worte parat. Hinzu kommt eine hervorragende Trainingsbeteiligung und konzentrierte Arbeit in den Einheiten. „Wir haben die Kraft und die Ausdauer 90 Minuten zu gehen und immer wieder kraftvoll offensive Akzente zu setzen“, sei das späte 2:1 zuletzt in Steinbeck das perfekte Beispiel gewesen. Auch personell kann er nicht meckern, wenngleich Marco Schubert und Marius Stallfort für ihn nur schwer zu ersetzen sind. „Wir haben 24 Jungs im Kader, viele sind jung und fit“, hat er immer wieder genug Alternativen zur Verfügung.

Westfalia Hopsten -SC Halen

Nach dem tragischen Unfalltod ihres Verteidigers Philipp Härle war beim SC Halen lange Zeit nicht an Sport zu denken. „Wir haben drei Wochen lang nichts gemacht, und das war auch gut so“, habe man laut Spielertrainer Björn Jansson die Zeit gebraucht, das Geschehene zu verarbeiten. „Wir haben Philipp dann auf seinem letzten Weg begleitet und hatten Zeit zu trauern“, sei das Sportliche zuletzt und auch weiterhin völlig in den Hintergrund gerückt. Am Freitag der vergangenen Wochen sind die Halener wieder ins lockerer Training eingestiegen und nun auch bereit zu spielen. „Wir wollen und müssen jetzt auch wieder nach vorne schauen, auch wenn ich keine große Erwartungshaltung habe“, ist Jansson ehrlich. „Das wäre auch in Philipps Sinne gewesen, da bin ich mir sicher“, findet der SCH-Coach absolut treffende Worte.

Ibbenbürener SV II -SC Hörstel

Beim 1:1 zuletzt in Hopsten mussten die Ibbenbürener auf ungewohntem Rasen agieren, nun kehren sie auf den geliebten Kunstrasenplatz zurück. „Wir wollen Fußball spielen und haben auch die Jungs dazu, die technisch versiert sind“, sieht ISV-Trainer Frederik Stienecker darin einen klaren Vorteil. Den wollen die Ibbenbüren gegen das abgeschlagene Schlusslicht nutzten, das mittlerweile acht Zähler Rückstand zum rettenden Ufer hat und aus den 23 Saisonspielen selber erst acht Punkte gesammelt hat. „Wir müssen es ganz konzentriert angehen und nehmen es absolut ernst, wollen aber direkt zeigen wer hier Herr im Hause ist“, mahnt Stienecker den Kontrahenten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Verzichten müssen die Ibbenbürener auf den verletzten Jannis Keller sowie den privat verhinderten Oliver Mansfeld, die Einsätze weiterer Akteure sind laut Stienecker mit einem Fragzeichen versehen.

Preußen Lengerich -Brukteria Dreierwalde

An das Hinspiel und die Diskussionen rund um das Dreierwalder „Phantom-Tor“ erinnert sich Lengerichs Trainer Sascha Höwing noch gut, wenngleich nicht nur positiv: „Die erste Halbzeit war mit das Schlechteste in dieser Saison“, hatten die Preußen seinerzeit mächtig Dusel. Die Brukteria vermag Höwing nur sehr schwer einzuschätzen. „Ein sehr schwankendes Team, mal so, mal so“, bewertet er die Leistungen der Wissing-Elf. Im Vergleich zur 1:4-Pleite in Mettingen zuletzt hat er zwei große Themen, die er bei seinen Schützlingen anspricht. Zum einen die fehlende Kaltschnäuzigkeit im Angriff und zum anderen die verschlafene Anfangsphase. „Ansonsten war aber auch vieles sehr gut“, hofft er auf eine ähnliche Leistung wie bei der Eintracht. Nicht mitwirken kann am Sonntag der erkrankte Oral Dogru, dafür kehren einige zuletzt aus gesundheitlichen Gründen fehlende Akteure zurück ins Aufgebot.

Arminia Ibbenbüren -Eintracht Mettingen

Arminia Ibbenbüren kommt in der Kreisliga A einfach nicht zur Ruhe. Ende des vergangenen Jahres die Diskussionen rund um den Abgang vom damaligen Cheftrainer Benjamin Hettwer, am Mittwochabend dann die völlig überraschende Trennung von Michael Pötter. Vor dem Verfolgerduell gegen Eintracht Mettingen am Sonntagnachmittag um 15 Uhr ist plötzlich wieder der sportliche Leiter Dennis Lammers in der Verantwortung.

Er wird wohl einmalig an der Seitenlinie übernehmen. „Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen“, kommentiert Lammers sein Engagement. Gemeinsam mit den beiden Kapitänen Philipp Spallek und Niklas Richter wird er sich über die Aufstellung und die Ausrichtung beraten, Gegner Mettingen interessiert ihn nur beiläufig. „Wir müssen nur auf uns gucken und die Grundtugenden auf den Platz bringen“, nimmt er auch die Akteure in die Pflicht, Erfahrung sollte vorhanden sein.

Die Vorzeichen, da nimmt Lammers kein Blatt vor den Mund, „sind miserabel, wenn vier Tage vor solch einem Spiel der Trainer geht.“ Die erste Einheit nach der Trennung von Pötter verfolgte er passiv, die Mannschaft trainierte sich selber. Für den Sonntag schloss er diese Option aus. „Es darf im Seniorenbereich keine Option sein, dass sich eine Mannschaft selber verwaltet“, so Lammers.

SC Dörenthe -GW Steinbeck

In der Tabelle der Kreisliga A befindet sich der SC Dörenthe im gesicherten Mittelfeld, sowohl nach oben, als auch nach unten geht für die Elf von Trainer Dennis Rottmann nicht viel. Für den Übungsleiter kein Grund nachzulassen, gerade die eher enttäuschenden Resultate der vergangenen Wochen seien Motivation genug. Vor dem Heimspiel gegen Grün-Weiß Steinbeck am Sonntag (15 Uhr) begrüße Rottmann „trotz Schneeregen und Asche 17 Mann beim Training.“

Um erfolgreich Fußball zu spielen, sei es gerade für seine Elf extrem wichtig regelmäßig und intensiv zu trainieren. „Wir haben nicht das Gott gegebene Talent, wir müssen was dafür tun“, sagt der DSC-Coach. Immer im Blick hat Rottmann auch das große Ganze und die Entwicklung der Seinen. Es gebe genug zu tun, man könne Akteure auf verschiedenen Positionen testen und sich schon einmal für den Wegfall von Stefan Sackarndt wappnen, der Dörenthe im Sommer verlassen wird. Für das Kräftemessen mit den Grün-Weißen sieht er personell keinerlei Probleme, er hat genug Auswahl zur Verfügung.

Auch im Lager der Gäste lichtet sich das Lazarett. Mit Malte Veerkamp, Henning Ostendorf und Paul Stegemann begrüßt Trainer Klaus Frank drei potenzielle Stammkräfte zurück im Aufgebot. Die abstiegsgefährdeten Steinbecker sehen aktuell jede Partie als ein kleine Endspiel an, Klaus Frank hat ein großes Ziel vor Augen. „Wir wollen mit einem kleinen Vorsprung in die Highlight-Spiele im April gehen und bis dahin möglichst viele Punkte sammeln.“ In Dörenthe hofft er auf einen ähnlich couragierten Auftritt wie in der zweiten Hälfte beim unglücklichen 1:2 gegen Spitzenreiter Falke Saerbeck, dann sei Zählbares möglich.