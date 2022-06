Männliche C-Jugend ist nur die Vorhut einer Entwicklung

Ein Turnier fehlt noch. Möglich, dass die männliche C der JSG Tecklenburger Land am Samstag beim Heimspieltag in Kattenvenne das Ticket zur Oberliga löst. Trainer Alexander Kühne ist sehr zuversichtlich, dass es klappt.

Hier noch entspannt beim Teamfoto, ist am Samstag wieder „Alarm und Attacke“ (O-Ton Veit Kämper) angesagt, wenn die männliche C ums Oberliga-Ticket spielt.

45:31, 46:28, dazu dem alt-ehrwürdigen GWD Minden 24 Tore eingeschenkt, wenn das Spiel auch verloren ging – echte Ansagen, die die männliche C der JSG Tecklenburger Land da derzeit macht. Von Minden einmal abgesehen, dominiert das Team seine Konkurrenz in den überkreislichen Qualifikationsspielen und macht sich dieser Tage berechtigte Hoffnungen auf ein Ticket für die Oberliga-Vorrunde.

Mehr als augenfällig: Es ist nicht die Physis, die den heimischen Vertreter von seinen Kontrahenten – vorteilhaft – abhebt. „Da steht noch ein Wachstumsschub aus“, sagt Trainer Alexander Kühne, der das Team gemeinsam mit Sohn Linus, Florenz Krumme, Tim Wiemann, Christian Scherer und Philipp Plagemann coacht. Andere Vorzüge müssen also her. Und auch die wiederum sind offenkundig und so prägnant, dass sie selbst den hochdekorierten Mindener Horst Bredemeier dazu veranlassten, nach dem direkten Duell in der Qualifikation auf das Trainerteam der JSG zuzugehen und ihm seinen Respekt zu bekunden: Spielerisch, so sagte Bredemeier, sei das eine ganz große Nummer gewesen.

"Alarm und Attacke nach vorne"

Die JSG-Akteure sind technisch extrem gut ausgebildet, verfügen über ein großes Verständnis für das Spiel – und „sie sind nicht kaputtzukriegen“, wie Alexander Kühne sagt. Der rieb sich kräftig die Augen, als seine Schützlinge an einem wochenendlichen Trainingstag mit einer Einheit und einem Spiel gegen das ostwestfälische Team LIT direkt wieder auf den Beachplatz drängten, um weiter ihrer Leidenschaft nachzugehen. Vor allem aber sind die Jungs aus Kattenvenne, Lengerich und Ladbergen schnell, verdammt schnell. „Das ist Alarm und Attacke nach vorne“, sagt Veit Kämper, Koordinator Sportliches bei der JSG Tecklenburger Land. „Wer Lust hat auf Tempohandball in der Jugend, der ist am Samstag in Kattenvenne genau richtig.“

Am Samstag in Kattenvenne, in der Sporthalle am Ölberg, ist die männliche C Gastgeber einer Vierer-Konkurrenz mit der HSG Wetter/Grundschöttel, dem ASC 09 Dortmund und der HSG Rietberg-Mastholte, wobei die hiesige JSG nur gegen die beiden Erstgenannten ranmuss (um 11.45 Uhr und 16.30 Uhr) – ein Sieg würde genügen für die Oberliga.

So oder so: Das Team macht richtig Lust auf das, was da noch kommt beim heimischen Nachwuchs. „Das ist der erste Jahrgang, der komplett alle Mannschaften von den Minis hoch durchlaufen hat bei der JSG“, bemerkt Veit Kämper und spricht, wie auch Kollege Kühn, ein großes Lob an die Trainer von Minis bis D aus: „Wenn du da Jungs hast, die Bock haben, als Trainer zu arbeiten, geht es irgendwann halt nach oben.“