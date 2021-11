Martin Fleige jagt eigenen Tor-Rekord

Dem kleinen Paco war nicht ganz geheuer, was da am Sonntagabend um ihn herum geschah. Er wird wohl erst in ein paar Jahren begreifen, dass er auf dem Arm seines Papas fotografiert wurde, weil dieser ein überaus erfolgreicher Torjäger ist und alle Fußballer in Lengerich sich deshalb für ihn interessieren.

Dem kleinen Paco war die Sache, die am Sonntagabend um ihn herum geschah, nicht ganz geheuer. Der ansonsten so fröhliche Strahlemann verfolgte auf dem Arm seines Vaters sitzend regungslos und ohne eine Miene zu verziehen, wie der Fotograf die Kamera zückte, um seinen Papa abzulichten. Der Einjährige wird die Dinge wohl erst in ein paar Jahren einordnen können, weshalb an diesem nasskalten Abend ein so großer Bahnhof für seinen Vater gemacht wurde.