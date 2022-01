Meldeschluss für Bezirksmeisterschaft

2021 fielen die Tennis-Bezirksmeisterschaften Corona zum Opfer. In diesem Jahr sollen die Titelkämpfe indes über die Bühne gehen: vom 27. bis 30. Januar in Billerbeck. Meldeschluss ist Dienstag, der 25. Januar.

Zweiter Anlauf für die 27. Hallen-Bezirksmeisterschaften: Nachdem die Titelkämpfe in 2021 coronabedingt nicht stattfinden konnten, werden die Meisterschaften vom 27. bis 30. Januar im Sportpark Billerbeck am Helker Berg ausgetragen. Meldeschluss ist Dienstag, 25. Januar, um 12 Uhr. Am Abend erfolgt die Auslosung. Ab Mittwoch sind die Spieltermine dann auf dem Turnierportal mybigpoint.tennis.de einsehbar. Die Meldungen sind ausschließlich über das Turnierportal möglich. Die Bezirksmeisterschaften beginnen mit dem Achtelfinale am Donnerstag (13.30 Uhr) und werden am Freitag ab 9 Uhr fortgesetzt, ehe die Viertelfinalspiele folgen. Am Sonntag werden von 10 bis circa 17 Uhr die Halbfinal- und Endspiele ausgetragen.