Mit Elke Roggenland erstmals eine Frau auf dem Thron

Die Uhr zeigte 20.26, als auf der Jahreshauptversammlung des SC Preußen 06 Lengerich die Zeitenwende vollzogen war. Soeben hatten knapp 100 Vereinsmitglieder im Veranstaltungssaal des „Centralhofs“ am Freitagabend Elke Roggenland zur neuen Vorstandssprecherin gewählt und damit im 116. Jahr des Bestehens des Lengericher Traditionsclubs erstmals eine Frau auf den Thron gehievt. Die Preußen sendeten damit nicht nur ein Signal des Auf- und Umbruchs. Denn mit Michael Stadie, der als Nachfolger von Sascha Höwing fortan für das Ressort Sport zuständig ist, und dem neuen Marketingchef Sebastian Gräler, der Klaus Fleige ablöst, formierte sich das dreiköpfige Vorstandsgremium des SCP auch auf der zweiten und dritten Position neu.

Die Wahlen waren im Vorfeld akribisch vorbereitet worden. Denn nur so ist zu erklären, dass unter Punkt 14 der Tagesordnung, „Neuwahl Vorstand – Sport – Finanzen – Marketing“ keinerlei Gesprächsbedarf herrschte. Doch ehe es zur Abstimmung kam, nutzte Klaus Fleige die Gelegenheit, um aus seinem „Exil“, wie er sagte, einige Worte an die Preußen zu richten. Der bisherige Vorstandssprecher, der nach dem Rücktritt von Uwe Meyer im Sommer vergangenen Jahres interimsmäßig eingesprungen war, konnte der Präsenzveranstaltung coronabedingt nicht persönlich beiwohnen. Aber immerhin war er digital zugeschaltet und sein auf eine große Leinwand projiziertes Antlitz schwebte am Freitagabend über den Köpfen der Preußen. „Es waren schöne, intensive Monate, die ich erleben durfte“, sagte der 77-Jährige. Zugleich machte er deutlich, dass sich sein Abschied nicht von heute auf morgen vollziehen wird. „Ich bin ja noch nicht weg. Die Sachen, die wir gemeinsam angeschoben haben, möchte ich auch zu Ende bringen.“ Womit Fleige sich auf die anstehenden Veränderungen im städtischen Sportstadion an der Münsterstraße bezog. Dort soll entlang des Kunstrasenplatzes eine Überdachung entstehen. Ferner befinden sich eine neue Sprecherkabine und ein Pavillon, an dem Zuschauer künftig komfortabler bewirtet werden sollen, in der Mache.

Die anschließenden Wahlen des Vorstands, des Wirtschaftsbeirats sowie des Ältestenrats gingen rasch über die Bühne. Sämtliche Kandidaten wurden einstimmig gewählt, als erste Elke Roggenland. „Sie kann Menschen überzeugen“, ließ Michael Stadie während der Gralulationscour für die neue SCP-Chefin anklingen, weshalb sich der Verein für sie stark gemacht habe. Und die Vorstandssprecherin, die innerhalb des Vorstandsgremiums auch für das Ressort Finanzen zuständig ist, sprühte schon am Abend ihrer Wahl vor Tatendrang: „Mir liegt der Verein am Herzen. Es wird sich sicherlich einiges verändern. Wenn ihr Sorgen oder Fragen habt, sprecht mich an.“

Verein bekommt weiblicheres Gesicht

Der Verein hat mit Roggenland ein neues und auch weibliches Gesicht erhalten. Die 50-Jährige registrierte, dass sich das nicht nur auf die veränderte Führungsstruktur an der Spitze, sondern offenbar auch auf den gesamten Verein bezieht. So waren am Freitag die B-Juniorinnen nahezu komplett vertreten. Eine Stimme bekamen sie von ihrem Trainer und Spielkoordinator Michael Exner, der dafür sorgen will, dass Frauen- und Mädchenfußball künftig stärker als bisher ins Blickfeld rückt. „Das Potenzial ist da, sich überkreislich zu positionieren“, sagte Exner. „Unser Ziel ist mittelfristig die Bezirksliga.“

Dorthin blicken auch die Männer, deren Ziel nur die erste überkreisliche Liga sein kann. „Es hat etwas gedauert, bis die Mannschaft verstanden hat, was wir von ihr wollen“, sprach Coach Sascha Höwing auch im Namen seines Trainer-Kollegen Christoph Lehmeyer-Kerk. „Aber wir sehen, dass sich etwas entwickelt, und das hat uns dazu bewogen, nicht nach einem Jahr schon wieder aufzuhören.“

Es passte ins Bild dieses Abends, dass Dr. Norbert Sommer verkündete, dass sich der Verein trotz der coronabedingten Spielpause finanziell konsolidiert habe. Diese Bestandsaufnahme biete denn auch ein gesundes Fundament, auf dem sich der SC Preußen neuen Herausforderungen stellen werde.

Der neue Vorstand des SC Preußen Lengerich:

Vorstandssprecherin und Vorstand Finanzen: Elke Roggenland

Vorstand Sport: Michael Stadie

Vorstand Marketing: Sebastian Gräler

Erweiterter Vorstand: Marcus Mahnken, Henrik Hasselmann (Stellvertreter Sport), Till Kauschke (Stellvertreter Finanzen), Mike Warmeling (Stellvertreter Marketing)

Ältestenrat: Günter Tierp (Vorsitzender), Erwin Knemöller, Klaus Mühl, Hans-Dieter Gräler, Norbert Schmalstieg

Wirtschaftsbeirat: Dr. Norbert Sommer (Vorsitzender), Ralf Siegmund, Uwe von Busch