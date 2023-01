Mit Offensivpower ins Heimspiel

Henning Schrief (in grün) und der TSV Ladbergen treten am Sonntagabend in der Rottsporthalle gegen DJK Coesfeld an.

Die Handballer des TSV Ladbergen sind weiterhin Spitzenreiter der Landesliga. Die Tabellenführung wollen die Spieler von Trainer Dirk Elschner auch nach dem Wochenende noch behalten. Dafür ist ein Sieg gegen DJK Coesfeld im Heimspiel am Sonntagabend ab 18 Uhr Pflicht. Denn SuS Neuenkirchen und Münster 08 sind den Ladbergern auf den Fersen.

Einen leichten Dämpfer gab es für den TSV am vergangenen Wochenende. Denn die Handballer kamen nicht über ein 25:25-Unentschieden bei Arminia Ochtrup hinaus. Dennoch spielt der TSV Ladbergen eine starke Saison bisher. Mit sieben Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen sind sie Ligaprimus. Die beiden Pleiten passierten jeweils in der Fremde. Ergo sind die Ladberger in der Rottsporthalle eine Macht.

Mit dem Gegner aus Coesfeld kommt der Siebte der Landesliga zu Besuch. Zudem ist noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Denn dies gewann Coesfeld mit 31:30 zuhause gegen Ladbergen. Trainer Dirk Elschner sieht seine Mannschaft gut vorbereitet auf die Begegnung: „Wir möchten gerne noch ein Erfolgserlebnis feiern, bevor wir in die vierwöchige Pause (laut Spielplan) gehen.“ Gegen Coesfeld wird dem Trainer neben ein paar Krankheitsfällen auch Max Kattmann fehlen. Aber in der Partie werde man eine schlagkräftige Mannschaft auf die Platte bringen, so der Coach.

Dabei zählt Dirk Elschner auch auf die Heimstärke seiner Mannschaft: „Zuhause sind wir sicher stärker als auswärts. Aber Coesfeld ist auch kein leichter Gegner. Sie spielen deckungsstark und sehr körperlich. Außerdem sind sie robust und haben gute Werfer in ihren Reihen. Es ist ein sehr guter Aufsteiger“, schätzt Ladbergens Trainer den kommenden Gegner ein.

Überzeugend ist in dieser Saison vor allem die Offensivkraft der Ladberger. In acht von zehn Spielen erzielten die TSV-Handballer mindestens 30 Tore - was eines der Gründe für den Erfolg ist. 307 Tore haben die Landesligisten erzielt, was einen Schnitt von 30,7 Tore macht.