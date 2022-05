Tanja Huth hat unlängst ihren ersten Profi-Kampf bestritten – in MMA, Mixed Martial Arts. Und die 36-Jährige will mehr. „Ich möchte mich messen, wie gut ich in meinem Sport bin“, sagt Huth über ihre ungebremste Lust am Kampf.

Fokus MMA: Tanja Huth hat sich ganz ihrer großen Leidenschaft verschrieben, trainiert an sechs Tagen in der Woche.

Gute 30 Kilometer hin, gute 30 zurück – und das sechsmal die Woche. Tanja Huth, wohnhaft in Versmold, pendelt beinahe täglich ins Center of Martial Arts nach Lengerich, um dort ihrer Passion nachzugehen: Mixed Martial Arts, kurz MMA. Im Interview mit unserer Zeitung spricht die Pferdewirtin über das Image ihrer Sportart und die Faszination des Kämpfens.

Frau Huth, MMA ist als äußerst brutal verschrien. Welche Regeln gibt es?

Huth: Einige. Es ist verboten, dem Gegner in die Augen zu stechen oder in eine andere Körperöffnung. Unterleibstritte sind nicht erlaubt, Schläge auf den Hinterkopf oder die Wirbelsäule, Nieren, Steißbein. Am Boden dürfen die Knie nicht zum Kopf gehen. Wir spekulieren nicht auf Verletzungen des Gegners. Bewegungen, die für den Zuschauer sehr schnell aussehen, werden sehr bewusst ausgeführt. Außerdem bleibt Jedem die Möglichkeit zu tappen (auf den Boden zu klopfen, um den Kampf zu beenden; d. Red.), das ist Eigenverantwortung. Es ist studienhaft bewiesen, dass es im Boxen weitaus schlimmere Kopfverletzungen gibt als in MMA.

Warum betreiben Sie MMA?

Huth: Ich bin mit 31 in meiner Wohnung überfallen worden. Danach fühlte ich mich nicht mehr sicher und wollte etwas dagegen tun. Ich bin auf Krav Maga gestoßen, israelische Selbstverteidigung. Mein Trainer hat gesagt, ich hätte einen guten Schlag, so kam ich zum Kickboxen. Da bin ich innerhalb eines Jahres Deutsche Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterin geworden.

Warum sind Sie dann nicht beim Kickboxen geblieben?

Huth: Im Kickboxen würde ich mit 36 zum alten Eisen gehören. Du kriegst die Angebote nicht. Deshalb habe ich mir eine neue Herausforderung gesucht. MMA ist ungemein vielseitig, du musst dich auf jede Situation neu einstellen. Bei drei Mal fünf Minuten Kampf kannst du in der letzten Runde, bei einer kleinen Unachtsamkeit, alles drehen. Das finde ich mega spannend. Und die Arbeit, die man da reinstecken muss, was man alles lernen muss.

Fühlen Sie sich jetzt sicher?

Huth: Vor allem auch selbstbewusster. Früher mochte ich beispielsweise keine Menschenmassen…

Wie ist es dann, vor 3500 Zuschauern zu kämpfen wie vor Kurzem bei Rumble in the Cage in Bremen?

Huth: Anfangs hat mir das sehr viel Stress bereitet. Aber mein Trainer Jens Schniedenhahn hat sehr viel mit mir gearbeitet, da nicht in Panik zu geraten. Früher hatte ich Angst: Was denken die von mir? Was ist, wenn ich verliere? Mittlerweile ist mir das egal.

Was macht für Sie den Reiz aus, gegen einen anderen Menschen zu kämpfen?

Huth: Ich möchte mich messen, wie gut ich in meinem Sport bin. Ich sehe das so: Jeder, der in den Ring geht, weiß, worauf er sich einlässt. Und ich wurde in vier Jahren nicht einmal schwer verletzt.

Haben Sie Angst?

Huth: Nein. Ich bin nervös – und habe Respekt vor meinem Gegner. Aber das macht einen Kämpfer auch aus: Wenn du nicht nervös bist und den Respekt nicht hast, bist du arrogant. Und das kann üble Folgen haben.

Wie trainieren Sie?

Huth: Sechs Tage die Woche à drei Stunden. Der Sonntag ist der einzige Tag, an dem der Körper ein bisschen runterfahren darf. Ich mache eine Stunde Kraft, eine Muay Thai und eine Bodenkampf oder auch MMA.

Wie sind die Bedingungen im Center of Martial Arts in Lengerich?

Optimal: MMA gibt es hier auch erst seit der Corona-Phase. Das wird sehr gut angenommen. Wir sind ein Team, mit meinen Mitkämpfern und Trainingspartnern, den Betreuern. Ich bin meinem Trainer sehr dankbar, dass er mich so tatkräftig unterstützt.

Was braucht es – sonst noch – für Fähigkeiten, um in MMA erfolgreich zu sein?

Huth: Biss, Willenskraft. Man muss auf Vieles verzichten. Viel Freizeit und Partys gehen nicht. Stattdessen Muskelkater und blaue Flecken. Wenn andere abends ins Kino gehen, bin ich im Training. Und die Kämpfe gewinnst du mit dem Kopf. Am Ende gewinnt der, der es am meisten wollte.

So geht MMA Foto: Mixed Martial Arts vereint Bodenkampfformen wie BJJ und Grabling, Wrestling und Clinchen, Judo, Boxen, Taekwondo und Muay Thai, den Standkampf, worunter auch Kickboxen fällt. MMA sei die Königsdisziplin aller Kampfsportarten, sagt Tanja Huth. „Die MMA-Fighter gelten als die am besten trainierten. Klar hat man seine Stärken, aber man muss genauso gut an seinen Schwächen arbeiten.“ ...

Bei Rumble in the Cage haben Sie gegen Ihre Kontrahentin Dilara Kocak verloren. Heißt das, Kocak wollte den Sieg mehr?

Huth: Wir wollten es beide sehr. Aber ich war verunsichert, weil ich vor dem Kampf meine Impfung nicht vertragen und mich kurz danach Corona rausgehauen hat. Ich hatte fünf Wochen nicht trainiert und gerade mal zwei Wochen Zeit mich vorzubereiten. Aber mein Kopf hat gesagt: Ich will das. Ich will drei Mal fünf Minuten durchhalten und einen guten Kampf liefern. Und das habe ich getan. Am Ende ist es auch kein richtiges Verlieren. Ich fokussiere mich auf meine Schwächen, schaue, woran ich arbeiten muss.

Sie sagten es: Ein Kampf dauert gerade drei Mal fünf Minuten. Wie tragen Sie Sorge, genau auf den Punkt fit zu sein?

Huth: Im Kickboxen sind es ja nur zwei Mal zwei oder drei Mal drei Minuten. Die Vorbereitung ist in der Tat die härteste Zeit: Blut, Schweiß und Tränen.

Würden Sie gern öfter kämpfen? Wie lange wirkt ein Kampf nach?

Huth: Man braucht seine zwei bis drei Monate Pause. Da trifft schließlich Schienbein auf Schienbein. Man hat Blessuren, die man komplett ausheilen lassen sollte. Ein Fußballspieler, der einen Tritt in die Wade bekommen hat, trainiert auch nicht, bevor das ausgeheilt ist. Es heißt: Zwei Wochen Regeneration nach dem Kampf. Und mindestens acht Wochen Vorbereitungszeit.

Der Kampf gegen Dilara Kocak war Ihr erster Profikampf – wie lebt ein MMA-Profi?

Huth: Man kann vom Profitum nicht leben. Vielleicht werden die Anreisekosten zum Kampf erstattet. Ich bin schon 36 und wollte es mir nicht entgehen lassen, meinen ersten Profikampf zu ziehen. Und ich denke, ich habe einen guten Eindruck hinterlassen.