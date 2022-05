Nachwuchs der JSG im Aufwind

Die Nachwuchsfußballer der JSG Tecklenburg/Leeden sind im Aufwind - und zwar so richtig. Gleich zwei Juniorenteams konnten sich in dieser Saison die Meisterschaft sichern.

Die Nachwuchsfußballer der JSG Tecklenburg/Leeden sind im Aufwind und sicherten sich in dieser Saison mit zwei Juniorenteams die Meisterschaft. In der B-Junioren-Kreisliga B feierten die Tecklenburger vor Wochenfrist mit einem 7:1-Kantersieg gegen die JSG Steinbeck/Uffeln vorzeitig mit einer weißen Weste den Titel. Von den 20 Saisontreffern markierte Goalgetter Ron Sander acht Tore. Das Team von Trainer Frank Feldmann, Betreuer Michael Birke und Organisator Rainer Jansing hat sich in der Endrunde fußballerisch enorm weiterentwickelt. Zum Erfolg beigetragen hat auch Angriffsspielerin Mayleen Scheunemann. Elf B-Jugendliche rücken in der kommenden Saison in den Kader der A-Junioren.

Unvergleichliche Siegesserie

Die können auch auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Das Team um das Trainergespann Timon Ziegeler, Wolfgang Bienemann und Yuri Schwarz qualifizierte mit einer unvergleichlichen Siegesserie für die Finalrunde. Mit Jan Hanke, Harrison Dinda und Ben Stegemann kamen bereits drei A-Jugendliche in dieser Saison in der ersten Senioren-Mannschaft unter der Leitung des Trainergespanns Julian Lüttmann und Wolfgang Bienemann in der Bezirksliga zum Einsatz.

Stolz sind auch die C-Junioren der JSG über die Qualifizierung für Endrunde. Das Team um das Trainerquintett Alex Sandkämpfer, Erik Esmeier, Gianluca und Carsten Hoge sammelte aus sieben Finalspielen bereits zehn Punkte. Große Freude herrscht bei den Tecklenburger D-Junioren über die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga C nach dem 3:1 Sieg gegen Arminia Ibbenbüren 4. Die Team um das Trainertrio Anja Moritz, Markus Stöhler und Max Brockmeyer markierte in fünf Endrundenspielen 20 Treffer.