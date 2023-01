Nachwuchskick vom Feinsten: Wolfsburg besiegt Mönchengladbach in Lienen

Das Wetter hat mitgespielt, die Mannschaften waren motiviert und boten letztlich richtig guten Nachwuchsfußball. So sind die gut 300 Zuschauer am Samstagnachmittag im Stadion am Postdamm in Lienen voll auf ihre Kosten gekommen. Dort standen sich die beiden U19-Bundesliga-Teams von Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg (0:1) gegenüber.

Die Niedersachsen behielten letztlich durch einen Treffer von Lukas Ambros (8.) verdient mit 1:0 die Oberhand, da sie auch die bessere Spielanlage offenbarten, das Ergebnis war allerdings Nebensache. Die Zuschauer sahen Jugendfußball vom Feinsten bei besten Bedingungen. Gespielt wurde zur Freude der beiden Mannschaften, die von E- und F-Junioren von SW Lienen vor Anpfiff auf den Platz begleitet wurden, auf Naturrasen. „So waren Trainer und Spieler beider Mannschaften richtig gut zufrieden. Es war eine rundum gelungene Sache“, freute sich SW Lienens Vorsitzender Helmut Hettwer.

„Zuschauen hat einfach Spaß gemacht“

In Reihen von Borussia Mönchengladbach als Tabellensechster der A-Junioren-Bundesliga West und des VfL Wolfsburg als Vierter der Bundesliga Nord/Nordost stehen Spieler, die bereits bei den Erstliga-Profis mittrainiert haben und die sicherlich bald auch in der Bundesliga wiederzusehen sind.

Lienen wurde als Austragungsort dieses Testspiels ausgewählt, da er ziemlich genau in der Mitte zwischen beiden Städten liegt. „Die Jungs haben richtig guten Tempofußball gezeigt“, schwärmte Hettwer, „das Zuschauen hat einfach Spaß gemacht.“