Nichts für schwache Nerven: TSV II gewinnt Derby-Krimi

Das war nichts für schwache Nerven, was den zahlreichen Zuschauer am Samstag in der Rottsporthalle geboten wurde. Mit einem knappen 24:23-Erfolg setzte sich TSV Ladbergen II gegen die tapfer kämpfende Drittvertretung der HSG Kattenvenne/Lengerich durch.

Auf beiden Seiten bestimmten von Beginn an starke Abwehrreihen das Spielgeschehen. Bei den Ladbergern war es Jan Hakmann, der einen richtig guten Tag erwischt hatte und den TSV das erste Mal mit zwei Treffern in Führung brachte (7:5). Die Gäste hatten die Antwort jedoch parat und glichen aus. Mit einem 8:7 für Ladbergen ging es in die Halbzeitpause.

In Hälfte zwei wurde offensiv mehr geboten. Bernd Stiepermann erzielte mit dem 13:10 zunächst eine Drei-Tore-Führung für die Hausherren, im Nachgang entwickelte sich jedoch ein offener Schlagabtausch. Die Führung wechselte im weiteren Verlauf stetig bis zur 59. Minute. Wieder war es Jan Hakmann der per Doppelschlag das 24:22 erzielte. Zwar kamen die Gäste noch mit dem Anschlusstreffer heran, dem TSV gelang es jedoch das 24:23 über die Zeit zu bringen.

Am kommenden Samstag trifft der TSV erneut daheim BSV Roxel, während es die HSG-Dritte am Samstag in eigener Halle mit Adler Münster zu tun bekommt.

Tore: J. Hakmann (10/5), Decker (4), Wüller (2), Kielmann (2), Stiepermann (2), C. Hakmann (2), Beckmann (1), Max Schirmbeck (1).