Niederlage, die Mut macht: Sportfreunde Lotte unterliegen Preußen Münster 2:3

Leidenschaft ist nicht selten ein probates Mittel im Ringen um Punkte. Aber sie reicht nicht immer alleine aus, wenn der Außenseiter gegen den Favoriten zu wenig Tore schießt. Am Mittwoch bekamen das die Sportfreunde Lotte beim 2:3 (1:1) gegen Preußen Münster am eigenen Leib zu spüren. Mit Hingabe gekämpft – und doch verloren. Eine Niederlage, die Mut macht. Aber: Es wird eng auf der Zielgeraden.

Mitte der Woche. Zur Primetime unter künstlichem Licht. Dazu das Duell zweier Nachbarn – garniert mit einer Besucherzahl, die endlich mal wieder die 1000 knackte. 1619 Zuschauer durften und wollten im Stadion am Lotter Kreuz teilhaben am Kräftemessen der beiden nimmermüden Gegenpole, die sich in den vergangenen Jahren in Liga drei und vier hitzige Duelle lieferten. Am Kassenhäuschen 5 in der Jahnstraße herrschte darum ein ungewohnt munteres Treiben in der Dämmerung. Und selbst wenn die Normalität des Deutschen liebsten Kindes mit Blick auf die Pandemie weiter auf wackligen Füßen steht, ist da Licht am Horizont. Viel Licht.

Um im Bild zu bleiben: Erhellendes boten zu Beginn allein die Platzherren auf einem äußerst sandigen Geläuf, das schwer zu bespielen war. Emre Aydinel setzte nach gerade mal sechs Umdrehungen einen Freistoß aus gut 20 Metern hauchdünn am Kasten von Münsters Schnapper Max Schulze Niehues vorbei. Ein frecher Auftakt, den Lottes Trainer Andy Steinmann auf der Bank mit Wohlwollen verfolgte. Der 37-Jährige hatte zwei Änderungen in der Startelf nach dem hoffnungsvollen Punktgewinn in Wiedenbrück vorgenommen. Für Komlan Manasse Fionouke verteidigte in der Dreierkette Luis Allmeroth, für Winter-Rückkehrer Jaroslaw Lindner rückte Dominique Domröse ins Aufgebot.

Der Aufstiegsanwärter aus der Domstadt fand schwer in die Partie. Im Schatten des Liganimbus’ aus Essen von Spieltag zu Spieltag erfolgreich mitziehen zu müssen, lastet mitunter wie Blei auf den Fußballstiefeln. Ganz nebenbei musste das Gründungsmitglied der Bundesliga nach 25 Minuten verletzungsbedingt wechseln, für Lukas Frenkert (Schulter) kam Julian Schauerte. Aus Sicht der Preußen kein schlechter Tausch – der Kapitän war nach 37 Minuten unmittelbar an der Führung beteiligt, seine Flanke verwertete Luke Hemmerich mit dem linken Fuß. Zu diesem Zeitpunkt überraschend, weil die Sportfreunde mit Verve verteidigten, mehr Offensivdrang versprühten als die Gäste. Und sich im Gegenzug denn doch belohnten. Domröse schickte den Ex-Münsteraner Exauce Andzouana auf die Reise, der Simon Scherder natzte und flach an Schulze Niehues vorbei zum 1:1 einschob (38.). Verdient.

Unverändert kamen die ganz in Blau gekleideten Sportfreunde aus der Kabine, beim SCP blieb der Dreierwalder Scherder draußen, Marcel Hoffmeier ersetzte ihn in der Viererkette. Die ersten Aktionen gehörten wieder dem Abstiegskandidaten, Domröses Pfund wurde von Hemmerich gestellt (52.), unmittelbar danach verzog Karam Han knapp (53). Aber auch der SCP muckte jetzt auf, Manuel Farrona Pulidos Linksschuss verfehlte sein Ziel nur um Zentimeter (57.). Dann klingelte es doch, nachdem Luis Sprekelmeyer verletzt raus musste, durch Lindner ersetzt wurde. Jules Schwadorf legte für Hemmerich auf, der als Außenverteidiger mit seinem zweiten Tor für Gesprächsstoff sorgte (59.). Die Reaktion der Sportfreunde? Blieb zunächst aus. Stattdessen legte Münster nach einer Ecke von Henok Teklab, die Hoffmeier per Kopf auf Nikolai Remberg verlängerte, das 3:1 nach (77.). Alles entschieden? Mitnichten, Domröse machte es nach Vorlage des eingewechselten Hakim Traoré noch einmal spannend (80.). Münster wankte, fiel aber nicht. Ein glücklicher Sieg.

SF Lotte: Peitzmeier – Sprekelmeyer (57. Lindner), Allmeroth, Minz – Brauer, Han – Franke (69. Yilmaz), Domröse, Terzi – Aydinel (69. Euschen), Andzouana (69. Traoré)

Preußen Münster: Schulze Niehues – Hemmerich, Scherder (46. Hoffmeier), Ziegele, Frenkert (25. Schauerte) – Klann – Remberg, Teklab – Schwadorf (78. Ghindovean), Dahlke (82. Wegkamp), Farrona Pulido

Tore: 1:0 Hemmerich (37.), 1:1 Andzouana (38.), 1:2 Hemmerich (59.), 1:3 Remberg (77.), 2:3 Domröse (80.)

Zuschauer: 1619

Schiedsrichter: Johannes Liedtke (Ennepetal)