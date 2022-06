Paukenschlag: Heiner Backhaus nicht mehr Trainer in Lotte

Foto:

Was ist nur am Autobahnkreuz wieder los? Welches Spiel wird da gespielt? In jedem Fall muten die Vorgänge rund um die überraschende Trennung zwischen SF Lotte und Trainer Heiner Backhaus dubios an. Der 40-jährige Übungsleiter kritisiert die Strukturen des Vereins, die er bei seiner Vorstellung noch so gelobt hat. Ein richtig schlechtes Bild aber geben die Sportfreunde ab – wieder mal. Die Trainertrennung machte am Dienstag bundesweite Schlagzeilen. Der Verein will aber erst am Mittwoch eine Stellungnahme abgeben, statt sich sofort zu äußern. Ein Eigentor. Von Alfred Stegemann