Personelle Veränderungen: Neuer erster Vorsitzender des TSV Ladbergen gewählt

Rainer Jendroska ist der erste Vorsitzende, so haben sich die Mitglieder bei der Jahrershauptversammlung der Tennisabteilung des TSV Ladbergen gestimmt. Neben den Vorstandswahlen wurden auch die Jahresberichte präsentiert.

Stephan Laumann und Karsten Tönis legten ihre Ämter als erster Vorsitzender und Kassenwart nach fünf Jahren Vorstandsarbeit nieder. Das Amt des Kassenwartes wird anteilig von Julia Heemann und Tanja Maneke besetzt. „Die letzten fünf Jahre im Vorstand waren sehr intensiv. Mit der Renovierung und Neuausrichtung der Abteilung haben wir einiges erreichen können“, sagt Laumann. „Ich bin überzeugt, dass es mit der Neubesetzung und Verstärkung des Vorstandes genauso positiv weitergehen wird.“ Die erste große Veranstaltung und damit der Saisonauftakt ist wie immer das öffentliche Familienosterfeuer am Ostersonntag. „Unser Ziel im letzten Jahr war es, nach den aufwendigen Renovierungsarbeiten am Clubhaus und der Außenanlage, wieder mehr Mitglieder auf unsere Plätze zu bringen“, so Stephan Laumann, nun ehemaliger erster Vorsitzender der Tennisabteilung. „Dass auch heute so viele Mitglieder zur Versammlung erschienen sind, zeigt, dass wir 2022 einiges erreicht haben.“

Mitglieder haben sich zahlreich engagiert

Seit 2020 wurde das Clubhaus durch Fördergelder des Landes NRW zur Erhaltung der Sportstätten aufwendig und mit viel Eigenleistung renoviert.

Viele Mitglieder haben sich hier ehrenamtlich engagiert. In diesem Jahr stehen noch die Erneuerung der Außentribüne und die Gestaltung eines Fahrrad-Stellplatzes an. Nach so viel Arbeit soll die Anlage auch in diesem Sommer wieder belebt werden. „Wir planen neben unseren alljährlichen Doppel-Turnieren und Vereinsmeisterschaften auch andere Aktionen wie ein Flutlicht-Turnier und wöchentliche Grillabende auf der Anlage“, so Sportwart Jens Tiemann.

Auch in dem Jugendbereich soll an das vergangene Jahr angeknüpft werden. „Wir haben aktuell 42 Kinder im Tennistraining“, so Jugendwartin Astrid Tiemann. Um den Jugendbereich weiter zu fördern, sind auch in diesem Jahr Aktionen wie das Tenniscamp, das Kinderferienprogramm und Vereinsmeisterschaften geplant.