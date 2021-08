Preußen begeistert vom Golftraining

Vor der 2:4-Testspielniederlage gegen den SC Melle II hatten sich die Kicker des SC Preußen Lengerich am Samstag auf ungewohntes Terrain begeben. Auf der Anlage des GC Tecklenburger Land hatten sie sich in die Geheimnisse des Golfspielens einweihen lassen.

„Mit Freunden die Faszination Golf erleben“, so lautet das Motto einer Aktion im Golfclub Tecklenburger Land seit über einem Jahr. Am vergangenen Wochenende machte sich ein Großteil der ersten Mannschaft des SC Preußen Lengerich selbst ein Bild davon und nahm das Angebot dankend an.