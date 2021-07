Preußen gleich zum Auftakt gegen die ISV

Die Juniorenfußballer aus dem Tecklenburger Land starten am 28./29.August mit neun Nachwuchsteams in die Bezirksliga. Nach dem Saisonabbruch im vergangenen Spieljahr gab es keine Auf- und Absteiger. Die DJK Arminia Ibbenbüren hat die B-Junioren allerdings aus der Bezirksliga zurückgezogen.

Inzwischen haben die Staffelleiter die neuen Spielpläne für das Spieljahr 2021/22 der vier Altersklassen veröffentlicht. In der A-Junioren Bezirksliga stehen die Ibbenbürener SV (gegen FC Epe) und Sportfreunde Lotte (gegen SV Gescher) zum Auftakt vor lösbaren Aufgaben. Auf den VfL Eintracht Mettingen wartet mit dem Meisterschaftsfavoriten Greven 09 gleich ein dicker Brocken. Am dritten Spieltag (12.September) steigt das erste Derby zwischen der Ibbenbürener SV und SF Lotte. Der Regionalliga-Nachwuchs vom Lotter Kreuz empfängt am vierten Spieltag (19.September) die Mettinger Eintracht. Und am zehnten Spieltag (28.November) gastiert Eintracht Mettingen im dritten Derby bei der Ibbenbürener SV im Sportzentrum Ost. In der B-Junioren Bezirksliga können die Ibbenbürener SV (gegen Eintracht Coesfeld) und der TuS Recke (gegen SpVg Beckum) auf einen gelungenen Einstand hoffen. Das TE-Derby findet am letzten Hinrunden-Spieltag statt.

Für große Spannung sorgt das Derby zum Auftakt in der C-Junioren Bezirksliga zwischen dem SC Preußen Lengerich und der Ibbenbürener SV. Die C-Junioren der SF Lotte gehören zu den Meisterschaftsfavoriten in der Bezirksliga und wollen mit einem Auftaktsieg beim VfL Billerbeck gleich ein Ausrufezeichen setzen. In den Kreisderbys genießen die SF Lotte gegen die Ibbenbürener SV (7.Spieltag) und gegen Preußen Lengerich (11.Spieltag) Heimvorteil. Die D-Junioren der SF Lotte wollen sich mit Siegen gegen GW Nottuln, Warendorfer SU und FC Gievenbeck gleich in der Spitzengruppe der Bezirksliga etablieren. Der letzte Hinrunden-Spieltag findet in allen Altersklassen am 4./5.Dezember statt. Die Rückserie beginnt am 13. Februar 2022 und endet mit dem Finaltag am 22.Mai 2022.

In der letzten Woche vor dem Saisonstart in der Meisterschaft soll die erste Runde um den Kreispokal in allen Altersklassen über die Bühne gehen. Dabei treffen die C-Junioren des SC Preußen Lengerich schon in der Auftaktrunde auf die Ibbenbürener SV.