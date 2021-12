Preußen Lengerich grüßt von der Spitze: „Eine Momentaufnahme“

Preußen Lengerich ist aktuell Tabellenführer in der Kreisliga A. Für Trainer Sascha Höwing eine „Momentaufnahme“. Aber eine schöne. Am Sonntag steigt dazu das brisante Derby beim VfL Ladbergen. Was für eine aufregende Woche.

Vielerorts stoßen Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen. Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal sind besonderem Stress ausgesetzt, leisten Großartiges in Zeiten, in denen Corona-Patienten die Stationen fluten. Sascha Höwing aus der Verwaltung der Helios-Klinik in Lengerich bekommt das Leid hautnah mit. Seit Monaten sein täglich Brot. Der 35-Jährige ist froh über jede Abwechslung im Job – und danach.

Den Kopf frei bekommt er am besten auf dem Trainingsplatz. Abends, wenn das Flutlicht über das künstliche Grün schimmert, schaltet der Trainer des Fußball-A-Ligisten Preußen Lengerich den Schalter um, freut sich, mit seiner jungen, hungrigen Truppe arbeiten zu dürfen. Seit Sonntag coacht er den aktuellen Tabellenführer. „Eine Momentaufnahme“, sagt Höwing. Zurückhaltend. Und doch schwingt der Stolz in diesen Worten unweigerlich mit. In seinem ersten Jahr als Verantwortlicher auf der Bank vollbringt er gerade Großes. Mit einer Mannschaft, die im Durchschnitt 22,5 Jahre jung ist. Und die niemand vor der Spielzeit bei der Umfrage unter der Trainergilde auf der Rechnung hat. Selbst Höwing nicht. Mit Teuto Riesenbeck, Eintracht Mettingen, dem SV Büren und Geheimfavorit Brukteria Dreierwalde nennt er die üblichen Verdächtigen.

„Bisweilen überrascht ein Sieg niemand mehr als den Sieger selbst.“ Das hat der Wiener Musiker und Feuilletonist Otto Weiß einmal gesagt. Ein wenig finden sich die Spieler nach dem 3:2-Erfolg am vergangenen Sonntag bei SW Esch in diesen Zeilen wieder. Denn den Sprung an die Spitze ermöglicht erst das torlose Remis im Gipfeltreffen zwischen Riesenbeck und Mettingen. „Als die Ergebnisse auf den anderen Plätzen durchgesagt wurden, haben wir uns in den Armen gelegen“, verrät der Trainer. In der Kabine gibt es ein kühles Blondes. Der Vorstand um Klaus Fleige gratuliert – es ist ein besonderer Tag, dieser 5. Dezember. „Wir nehmen das alles gerne mit, sind uns aber auch bewusst, dass im Fußball alles ganz schnell gehen kann“, drückt Höwing das Bremspedal. Euphorie schön und gut – das Zauberwort heißt vor dem Derby am kommenden Sonntag beim VfL Ladbergen (14.30 Uhr) und im neuen Jahr Konstanz. Nur so kann im Stadion an der Münsterstraße das Preußen-Pflänzchen über sich hinauswachsen.

Die großen Zeiten liegen lange zurück. Unter dem versierten Übungsleiter Jürgen Gessat gehörte der Club zwischen 1999 und 2002 der damals viertklassigen Oberliga Westfalen an. Ehe es bergab ging. Rückzug aus der Verbandsliga, Neuanfang in der Bezirksliga, Abstieg in die A-Liga, eine kurze Wiederauferstehung auf Bezirks- und Landesebene – das war’s. Im dritten Jahr in der A-Liga lechzt Preußen Lengerich danach, wieder höherklassig zu kicken. „Wir sind da entspannt. Es gibt keine Vorgabe seitens des Vereins, dass wir hoch müssen. Wir sind selbst überrascht, dass es so gut läuft“, sagt Höwing. Ein junger Trainer mit Stallgeruch. Er war immer ein Preuße und wird es (wohl) bleiben.

Nach gerade 14 Spieltagen liegt ein langer Weg vor den Protagonisten auf dem Feld. Und er dürfte mitunter steinig werden. Die Liga ist gerade im ersten Drittel der Tabelle sehr ausgeglichen. Für Preußen spricht zu diesem Zeitpunkt die Offensive. Lengerich stellt den besten Angriff und hat mit Martin Fleige einen echten Goalgetter, der weiß, wo der Kasten steht. 22-mal hat der schon getroffen. Eine wahnsinnige Bilanz. Gegen Preußen spricht aktuell die Anfälligkeit bei Standards. Dreiviertel der Gegentore resultieren aus ruhenden Bällen. „Da müssen wir ansetzen“, weiß Höwing. Und schickt seine Jungs bei nasskalten Temperaturen am Abend zum Warmmachen. Nach einem langen Tag in der Klinik.