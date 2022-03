Preußen Lengerich und VfL Ladbergen vor Nachholspieltag

Der Bitte des SC Halen, beispielsweise schon am Freitag zu spielen, konnte Stefan Kilfitt nicht entsprechen („Ich brauche jeden Tag“), eine schlagkräftige Elf aber wird er für Sonntag schon zusammenbekommen – der VfL Ladbergen hat 16 Corona-Fälle weitgehend überstanden und ist zurück im Ligabetrieb. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der VfL an der Königsbrücke eben jenes Halen.

Und will sich auch ergebnistechnisch zurückmelden. „Wir wollen noch ein paar Punkte für die Abstiegsrunde ergaunern“, sagt Trainer Kilfitt, dessen Team gar noch theoretische Chancen auf die Aufstiegsrunde hat. Dafür müssten allerdings sechs Punkte her gegen Halen und später Büren, zwei Topteams.

Halen ist derzeit Tabellensechster, Kilfitt hält den Kontrahenten für sehr spielstark mit einer gefährlichen Offensive um Kevin Wolff. „Aber wir wollen uns auf unsere Stärken besinnen und das Spiel machen“, geizt Kilfitt nicht mit Selbstbewusstsein. Seine Mannschaft habe das Potenzial, auch gegen Halen und Büren zu bestehen, zumal sie gegen Spitzenmannschaften häufig gut aussah. „Das hat der Mannschaft natürlich Selbstvertrauen gegeben“, sagt Kilfitt und hat „wieder richtig Bock“ auf Kreisliga.

Kann Preußen Lengerich den Mettingen-Sieg veredeln?

Für Preußen Lengerich unterdessen ging am Mittwoch gegen Mettingen die Aufstiegsrunde schon los. So jedenfalls hatte Trainer Sascha Höwing das Spiel für seine Schützlinge eingeordnet. Wenn dem tatsächlich so wäre, dann bestritten die Preußen am Sonntag ab 15 Uhr in Büren ihr zweites Match in jener Aufstiegsrunde. Der Gegner ist Vierter, liegt vier Punkte und ein Spiel hinter dem SCP.

„Ich denke, der Druck für Büren ist höher als der für uns“, sagt Höwing, im schlimmsten Fall stünde der SV zum Abschluss der Hinserie zwei Punkte vor Lengerich. Büren, das sich den Aufstieg auf die Fahne geschrieben hat, sei in diesem Fall favorisiert, wie Höwing sagt: „Sie sind ausgeruht und wir haben ein paar Ausfälle“, so der Coach (Oral Dogru wurde für seine Gelb-Rote Karte per Sonderbericht für zwei Spiele gesperrt).

Höwing sähe es gern, wenn seine Farben in den Spielen auch mal Ruhephasen einstreuten. „Manchmal ist mir das schon zu viel Euphorie auf dem Platz, auch wenn die natürlich schön ist.“ Sein Team dürfe nicht übermütig werden, Büren sei in der Lage, das sofort abzustrafen.

Über die Spiele mit heimischer Beteiligung hinaus messen sich am Sonntag der SC Dörenthe und Teuto Riesenbeck II (15 Uhr) sowie GW Steinbeck und Arminia Ibbenbüren II (ab 16 Uhr).