Preußen Lengerichs A-Jugend schaffte den Bezirksliga-Aufstieg im Jahre 1982

Große Freude im Clubheim des SC Preußen Lengerich: Genau 40 Jahre nach ihrem Bezirksliga-Aufstieg in der Saison 1981/82 unter Trainer Udo Kauschke haben sich die inzwischen leicht graumelierten Ex-A-Jugendlichen versammelt. Markus Schott und Jörg Menebröcker kümmerten sich im Vorfeld um die Organisation und Einladungen.

Viele Fußballer der einstigen A-Jugend waren etwas schwer zu finden. Denn einige Mannschaftskameraden haben Lengerich inzwischen aus privaten oder beruflichen den Rücken gekehrt. Umso schöner war dann, dass alle Jungs von damals bei dem Wiedersehen dabei waren. Auf Seite 121 der Preußen-Festschrift zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2006 wird der Aufstieg des erfolgreichen Teams expliziert gewürdigt.

Das Mannschaftsfoto aus dem Jahr 1982 in den legendären gelben Trikots, die so gar nicht zu den Preussen-Vereinsfarben blau/weiss passten. Foto: scp

Beim Treffen gingen wieder die alten Bilder von Siegen, Niederlagen, Spielszenen und den unzähligen Feiern herum. Vor allem die alten Spitznamen wie „Hülle“, „Putte“, „Gustl“, „Chef“, „Zimmi“, „Mene“, „Katte“ waren immer noch allgegenwärtig. Auch auffällig: Die damaligen gelben Trikots passen eigentlich nicht zu Preußens Vereinsfarben blau/weiß. In der äußerst spielstarken Bezirksliga im Jahr 1982 bekamen es die Preußen-Spieler mit vielen Ruhrpott-Mannschaften wie SG Wattenscheid, Marl-Hüls, Horst-Emscher, Buer-Hassel, SV Sodingen oder Langenbochum zu tun. Die Mannschaft belegte gleich in ihrer ersten Spielzeit einen respektablen dritten Platz. Folgende Spieler bildeten seinerzeit den Kader: Jens Averdiek, Ralf Blom, Christian Brune, Frank Düing, Uwe Feldmeier, Stefan Garbais, Martin Geest, Peter Geest, Thomas Haddenhorst, Klaus Hülsmann (Kapitän), Manuel Knemöller, Jörg Menebröcker, Michael Raß, Jürgen Scheffler (Tor), Markus Schott, Ulrich Wessel, Carsten Westermann, Ralf Zimmer und Trainer Udo Kauschke. Die meisten Jungs haben ihre Fußballstiefel inzwischen an den berühmten Nagel gehängt, aber die Liebe zum runden Leder leben sie umso mehr als Fans ihrer Lieblingsvereine und bei unzähligen Diskussionen um die Entwicklung im Profi- und Amateurfußball aus.

Da rankten sich die Gespräche um den umstrittenen Videobeweis und den „Kölner Keller“, die unrealistisch hohen Ablösesummen und das Wechselgezerre der Profivereine bei Spielern, Trainern und Managern. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass ein Fazit des Abends hieß: „Unser Fußballspiel früher war doch insgesamt ehrlicher und unkomplizierter.“