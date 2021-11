Preußen müht sich zu 3:1-Sieg

In der Qualifikationsrunde der A-Junioren-Fußballer präsentierte sich das Führungsduo Arminia Ibbenbüren (13:0 gegen JSG Steinbeck/Uffeln) und TuS Recke (10:0 gegen SW Lienen) am achten Spieltag in glänzender Schusslaune. Im Nachbarschaftsderby setzte sich der SC Preußen Lengerich mit einem mühevollen 3:1-Sieg gegen die JSG Tecklenburg/Leeden durch. Die JSG Westerkappeln/Velpe kletterte mit einem 4:1 Sieg im Schlüsselspiel bei SW Esch auf einen Relegationsplatz.

