Preußen verabschieden sich mit Niederlage

Die D-Junioren-Fußballer der Sportfreunde Lotte haben sich im Abstiegskampf der Bezirksliga mit einem 5:1-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Fortuna Gronau in die Relegation gerettet. Die Relegationsrunde beginnt Mitte Juni in einer Dreiergruppe. Die C-Junioren des SC Preußen Lengerich haben sich als Absteiger trotz der 1:2-Niederlage im Kreisderby gegen Lotte mit einer guten Leistung aus der Bezirksliga verabschiedet. Die B-Junioren des SC Preußen Lengerich nehmen im Juni an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga teil.

C-Junioren-Bezirksliga

Preußen Lengerich -

SF Lotte 1:2

Die Lengericher Jungs zeigten gegen spielstarke Gäste aus Lotte eine starke kämpferische Leistung und ließen vor der Pause recht wenig zu. In der fünften Minute brachte Kubilay Yilmaz die Preußen per Freistoß in Führung. Der Treffer beflügelte die Gastgeber. In der 15. Minute hatten sie aber Glück, als Philipp Thelen mit einem Distanzschuss nur die Querlatte traf. Den Ausgleich markierte Burak Badis in der 28. Minute nach einer Hereingabe von Noel Pereiro. Nach dem Wechsel geriet SCP-Torhüter Luca Schiemanz immer mehr in den Blickpunkt und verhinderte mit tollen Paraden mehrfach einen Rückstand. In der 49. Minute hatte Kubilay Yilmaz die große Chance, die Preußen nach einem Konter erneut in Führung zubringen. In der 60. Minute traf Moritz Brönstrup zunächst den Pfosten, im Nachsetzten gelang Emil Klebowski der verdiente 2:1 Siegtreffer.

D-Junioren-Bezirksliga

SF Lotte -

Fortuna Gronau 5:1

Der erste Rückrundensieg am letzten Spieltag kam für die Lotter Jungs gerade noch Rechtzeitig. Nach der Gronauer Drangphase in der Anfangsphase wirkte die Lotter Führung in der 13. Minute durch Maximilian Himmelreich wie ein Befreiungsschlag. In der 20. Minute erhöhte Eliah Bensmann nach einer Balleroberung von Bennett Pieper auf 2:0. Schon drei Minuten nach dem Wechsel baute Pieper den Vorsprung auf Zuspiel von Johann Schwertmann auf 3:0 aus. Für einem Doppelschlag sorgte Himmelreich schon 50 Sekunden später mit einem Flachschuss auf glänzender Vorarbeit von Jos Schulte. Die Gäste verkürzten in der 37. Minute nach einem Konter auf 4:1. Den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte Schwertmann in der 50. Minute per Freistoß. „Das war ein Sieg des Willens. Die Jungs haben leidenschaftlich gekämpft“, war Lottes Trainer Nicolas Kunz natürlich nach dem Spiel erleichtert.