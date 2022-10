Rodi Al-Bakri erlebt in der Hansestadt seinen zweiten Profikampf

Am Samstagabend läuft Rodi Al-Bakri vom Fight Cartel Ibbenbüren in die Barclays-Arena in Hamburg ein. Der Mixed Martial Arts (MMA)-Kämpfer bestreitet seinen zweiten Profikampf und will damit ein Statement setzen und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

In Riesenbeck aufgewachsen, wohnt Rodi Al-Bakri seit sechs Jahren in Ibbenbüren. Schon früh führte ihn sein Weg zum Kampfsport. Mit fünf Jahren nahm er erste Kung-Fu-Stunden in der Sportakademie Dr. Lee in Ibbenbüren. „Andere waren auf dem Bolzplatz, ich war in der Halle beim Training“, blickt er zurück. Da sein Vater sich manchmal verspätete, begann der junge Rodi auch an dem folgenden Kurs, Taekwondo, teilzunehmen. „Das war ja gezwungenermaßen so, aber heute profitiere ich davon. Außerdem war ich auch ein aufgedrehtes Kind“, gibt er mit einem Lächeln zu. Den heute 31-Jährigen inspirierten damals Filme: „Die Kampfszenen mit Jackie Chan und Bruce Lee haben mir richtig gut gefallen“, erinnert er sich. Zudem vermittle Kampfsport wichtige Werte wie Disziplin, Ehrgeiz und Respekt.

MMA mit 20 entdeckt

Mit 20 entdeckte er MMA für sich und kämpfte bei den Pantera Fightern in Osnabrück. Zu dem Zeitpunkt war er aber noch weit davon entfernt, den Sport professionell zu betreiben. Er machte sich selbstständig, betrieb mit bloß 19 Jahren ein Fitnessstudio und einen Online-Handel. Jedoch ohne langfristigen sein Glück darin zu finden. Infolgedessen fand er einen neuen Job, dieses Mal als Arbeitnehmer. Obwohl er sich in kurzer Zeit eine Führungsposition erarbeitete, entfachte ein Streit mit dem Arbeitgeber. Daraufhin zog er die Reißleine: „“Jetzt oder nie“, dachte ich. Ich wollte mich voll auf MMA konzentrieren. Dafür habe ich viel geopfert, wenige hatten dafür Verständnis.“

Dieser durchaus riskante Schritt sei auch der Grund dafür, dass seine Ehe in die Brüche ging, aber: „Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Sonst stünde ich jetzt nicht hier“, lässt der alleinerziehende Vater zweier Kinder verlauten. Vor einigen Jahren schon begann Rodi Al-Bakri, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Auf YouTube veröffentlicht er Motivations- und Trainingsvideos.

Herz hängt an der Profikarriere

Nichtsdestotrotz hängt sein Herz mittlerweile an seiner Profi-Karriere. Jede Woche absolviert der Ibbenbürener zwöf Einheiten, verteilt auf sechs Tage. 22 bis 26 Stunden seien reine Trainingsstunden. Hinzu kommen unter anderen mentales Coaching und Physiotherapie. „Mein Sport ist meine Medizin“, kommentiert er. Zudem erfährt er Unterstützung durch seine Mutter und seine Freundin. Auch seinen Coaches, die akribisch mit ihm arbeiten, ist er dankbar. Die Zusammenarbeit gestaltet sich bis dato schließlich – erfolgreich.

Denn seit seit Anfang des Jahres ist er Teil von „We Love MMA“, der größten MMA-Organisation des deutschsprachigen Raums. Bei seinem ersten Kampf im April bezwang er Andre Pleissner durch Technischen Knockout. „Als ich aufgerufen wurde, und die Leute in der Halle meinen Namen gerufen haben, war atemberaubend. Aber sobald man im Ring steht, muss man das ausblenden. Jede Sekunde kann im Kampf entscheiden“, erklärt er. Den nächsten Auftritt hat er am Samstag in Hamburg. Im Stadtstaat steht ihm mit Daniel Makin kein Unbekannter der Szene gegenüber. „Er ist ein sehr erfahrener Kämpfer. Es wird sicher eine interessante Schlacht. Und da möchte ich ein Statement setzen. Es soll der nächste Schritt meiner Karriere sein“, betont das ehrgeizige Kraftpaket. Im Weltergewicht (bis 77,1 kg) hat er Großes vor: „Ich bin in der Form meines Lebens und werde Gas geben. Ich will den Gürtel nach Ibbenbüren holen“, nennt der 1,77m große Kämpfer sein ambitioniertes Ziel.