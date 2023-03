RSG peilt die DM-Qualifikation an

An diesem Wochenende geht es für die Sportlerinnen der RSG „Teuto“ Antrup-Wechte zur NRW Landesmeisterschaft nach Mönchengladbach. Dort werden dann die begehrten Landesmeistertitel und die Qualifikation zum DM-Halbfinale vergeben.

Das DM-Halbfinale der Elite (Bundespokal) wird in diesem Jahr in der Dreifachsporthalle in Lengerich ausgerichtet.

Zwei Teams bei den Junioren

Die RSG schickt für die Altersklasse Junioren (14-18 Jahre) zwei Mannschaften in Rennen: Eine 4er und eine 6er Mannschaft. Am Samstag wollen die Sportlerinnen der zwei Mannschaften ihre Programme mit voller Konzentration und Körperspannung auf die Fläche bringen, um damit die begehrten Landesmeistertitel zu ergattern. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Im 6er Einradsport gehen neben der Mannschaft der RSG „Teuto“ Antrup-Wechte noch die Mannschaft aus Falke Kervenheim an den Start.

In der Altersklasse Elite (ab 18 Jahren) schickt die RSG drei Mannschaften ins Rennen. In der Kategorie 4er Einrad-Elite müssen sich die beiden RSG Mannschaften der Konkurrenz des RV Viktoria Erkelenz Hoven, sowie des RV freie Bahn Oberaußen stellen. Die Mannschaft aus Oberaußen hat zudem die höchste Schwierigkeitspunktzahl eingereicht. Entsprechend spannend wird der Kampf um den Landesmeistertitel in dieser Kategorie. In der Kategorie 6er Einrad-Elite müssen sich die RSG-Mädels auch der Konkurrenz aus Oberaußen stellen.

Die RSG verfolgt das Ziel, sich in beiden Altersklassen mit den insgesamt 5 Mannschaften für das DM Halbfinale zu qualifizieren.