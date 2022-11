RSG „Teuto“ Antrup-Wechte dankt ihren Trainerinnen

m Freitag nutze die RSG Teuto Antrup-Wechte den Überraschungsmoment, um ihren Trainerinnen für ihr Engagement zu danken. Die Trainerinnen wurden zu einer Besprechung im Anschluss an das Kindertraining in die Halle gelockt.

Am Freitag nutze die RSG Teuto Antrup-Wechte den Überraschungsmoment, um ihren Trainerinnen für ihr Engagement zu danken. Die Trainerinnen wurden zu einer Besprechung im Anschluss an das Kindertraining in die Halle gelockt.

Dort wurden sie dann von Luftballons und Luftschlangen, die die Eltern von der Tribüne warfen, überrascht. Dabei wurde das Lied „Ein Hoch auf uns“ abgespielt, und alle Sportlerinnen und Sportler kamen mit Dankeschönbannern in die Halle gelaufen, um den Übungsleitern zu danken.

Die Trainerinnen des Einrad- und Kunstradvereins erhielten als Dankeschön für ihren tatkräftigen Einsatz tolle Präsente. Ein weiteres Highlight war für die Mädels die individualisierte Weihnachtskugel. Diese war mit dem Namen der jeweiligen Trainerin, sowie einem Einradsymbol versehen.

Möglich gemacht hat diese Aktion, sowohl der Landessportbund NRW mit der Aktion #Ehrenamt überrascht, als auch die RSG, der es wichtig ist, dass das Ehrenamt in ihrem Verein gewürdigt und wertgeschätzt wird. „Toll zu wissen, dass man auf die RSG Familie zählen kann“, berichtet der Jugendvorstand.