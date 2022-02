RSG „Teuto“ Antrup-Wechte feiert Auftakt in die Wettkampfsaison

Die RSG „Teuto“ Antrup-Wechte bittet zum Saisonauftakt: Am Sonntag begrüßen die Lengericher Ein- und Kunstradfahrerinnen die Konkurrenz aus Stadtlohn und Oelde zum ersten (Ranglisten-) Turnier des Jahres in der Zweifachsporthalle.

Am Sonntag ist es soweit, dann findet das erste Turnier der Ein- und Kunstradfahrerinnen im Bezirk Nord-Westfalen in diesem Jahr statt: das Ranglistenturnier in der Zweifachsporthalle in Lengerich. Ab 10 Uhr messen sich die Sportlerinnen der RSG „Teuto“ Antrup-Wechte mit den Athleten aus Stadtlohn und Oelde.

Dieser erste Vergleich im neuen Jahr ist immer etwas ganz Besonderes: Eine neue Kür, die über die Winterpause einstudiert wurde, wird beim Ranglistenturnier erstmals vor den Kampfrichtern präsentiert. Außerdem ist der Wettkampf für viele der RSG-Sportlerinnen der erste überhaupt.

Verschiedene Mannschaften – verschiedene Anforderungen

Für die RSG starten 13 Einradmannschaften und eine Einer-Kunstradfahrerin.

Für die Vierer-Einradmannschaften beginnt die Saison dabei mit teilweise neuen Mannschaftszusammensetzungen und schwierigeren Rückwärtsübungen.

Auch für die Sechser- Mannschaften wird es am Sonntag spannend: Wem gelingt es, fünf Minuten mit einer guten Haltung zu glänzen.

Für die Juniorinnen stellt dieser erste Wettkampf einen wichtigen Formcheck dar, denn für die Sportlerinnen rückt die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft immer näher.

Und für die vier Elitemannschaften schließlich geht es darum, dem Kampfgericht erstmals vollkommen neue Übungen zu präsentieren.

Die RSG „Teuto“ Antrup-Wechte freut sich auf viele radsportbegeisterte Besucher. Das Turnier findet als 2G+-Veranstaltung statt. Außerdem herrscht während des gesamten Wettkampfes Maskenpflicht.