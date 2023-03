RSV-Duo baut Abstand aus, Bergeslust holt sieben Punkte

Zufrieden zeigten sich am Samstagabend die Leedener Radballer nach ihrem Heimspieltag in der Verbandsliga von Nordrhein-Westfalen. Mit sieben Zählern bestätigten Rolf Meyer-Brüggemann und Mario Wallenhorst ihre gute Saisonform.

Zufrieden zeigten sich am Samstagabend die Leedener Radballer nach ihrem Heimspieltag in der Verbandsliga von Nordrhein-Westfalen. Vier Partien gegen die unmittelbare Konkurrenz um die Aufstiegsrundenplätze standen für Rolf Meyer-Brüggemann und Mario Wallenhorst auf dem Spielberichtsbogen. Mit sieben Zählern bestätigten die Routiniers ihre gute Saisonform. Zwar mussten sie die Tabellenführung an Schiefbahn V abgeben. Die Qualifikation zur Oberliga-Aufstiegsrunde ist aber bereits jetzt so gut wie gesichert. Für das Bergeslust-Duo ging es zum Start gegen Münster I (Köster / Kretzer) auf die Fläche. Den frühen Rückstand konnten Meyer-Brüggemann / Wallenhorst bis zur Pause in eine knappe Führung verwandeln (2:1). In der zweiten Hälfte entwickelte sich eine lebhafte Partie, die beim Schlusspfiff ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden fand.

Besser lief es gegen Oelde

Besser lief es für die Tecklenburger gegen Oelde I (Voßhans / Averbeck). Mit viel Geduld und Übersicht fuhren Meyer-Brüggemann / Wallenhorst einen wichtigen 3:1-Sieg ein. Ihre erste Saisonniederlage mussten die Leedener dann aber gegen Schiefbahn V (Robin und Janis Leusch) hinnehmen. Das 0:2 war gegen die spielerisch überlegende Nachwuchsmannschaft des Bundesligisten vom Niederrhein kein Beinbruch. Denn mit einem klaren 4:1 zum Abschluss über Schiefbahn IV (Kretschmann / Pfarr) verteidigten Meyer-Brüggemann / Wallenhorst den zweiten Tabellenrang mit nun zehn Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Bei der nächsten Spielrunde am 01. April in St. Hubert (Kempen) steigen dann Alexander Peters und Jannis Heese wieder auf ihr Sportgerät. Die Fünfte des RSV Leeden war an diesem Wochenende spielfrei.