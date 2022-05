SC Preußen will wieder nach Berlin

Mit zehn Punkten und 6:0 Toren verteidigte der SC Preußen Lengerich einmal mehr souverän die Kreismeisterschaft. Durch den Erfolg sicherte sich die Truppe die Qualifikation für die Westfalenmeisterschaft am 3. Juli in Kaiserau.

Pünktlich zum Anstoß um 18 Uhr hatte sich das Unwetter am Freitagabend verzogen, so dass die Ü-50-Altherrenkicker des Fußballkreises Tecklenburg planmäßig ihren Meister 2022 in Turnierform ermitteln konnten. Ausrichter SC Preußen Lengerich hatte auf dem Kunstrasenplatz zwei Kleinfeldplätze hergerichtet auf denen Jeder gegen Jeden bei einer Spielzeit von 15 Minuten antreten und von Beginn an Vollgas geben musste. Mit dem TuS Recke, Eintracht Mettingen, SG Esch/Laggenbeck, Westfalia Westerkappeln und Lengerich selbst hatten in diesem Jahr fünf AH-Teams gemeldet.

Turnierleiter Roland Hennig und Bernward Pinke vom Fußballkreis begrüßten zu Beginn die hochmotivierten Oldiekicker. Nachdem die beiden Schiedsrichter Jan Büscher und Ahmad Al Mahmoud die Spielregeln erklärt hatten, ertönte der Anpfiff. Im ersten Spiel taten sich die Preußen um Spielertrainer Henrik Haßelmann noch sichtlich schwer, kombinierten zwar richtig gut, aber trafen das Tor nicht. Gegen SG Esch/Laggenbeck stand lediglich ein mageres 0:0 zu Buche. In den weiteren Partien zeigten alle Teams, dass sie wahrlich nichts von ihrem fußballerischen Können verlernt haben. Tolle Spielzüge mit technischen Finessen und vielen Toren wurden von der Anhängerschaft lautstark beklatscht. Im Turnierverlauf, bei dem alle Teams auf Augenhöhe agierten, kristallisierte sich zunehmend die spielerische Überlegenheit des SC Preußen heraus, der mit seiner Erfahrung als Westfalen- und Westdeutscher Meister ja bereits dreimal die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft in Saarbrücken und Berlin (2015/2017/2019) erreicht hatte.

Mit zehn Punkten und 6:0 Toren verteidigten sie einmal mehr souverän die Kreismeisterschaft vor starken Teams aus Recke (9 Punkte/6:3 Tore) und Westerkappeln (6 Punkte/ 7:6 Tore). Die Siegerehrung nahm Bernward Pinke vor und lobte dabei besonders das Fairplay und die freundschaftliche Harmonie der Oldiekicker im Kreis. Jedes Team bekam ein nagelneues Spielgerät als Anerkennung und der alte und neue Sieger ein „flaches Präsent“ des Fußballkreises.

Preußen Lengerich hat damit die Qualifikation für die Westfalenmeisterschaft am 3. Juli in Kaiserau erreicht. „Wir wollen über Kaiserau und Duisburg wieder nach Berlin, das ist unser großes Ziel“, freuten sich SCP-Trainer Haßelmann und Kapitän Robert Frankenberg – wohlwissend, dass dies ein ganz schwerer Weg wird.