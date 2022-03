SF Lotte siegen auch auswärts

Es war der zweite Lotter Doppelschlag in dieser Saison nach dem 3:1 über Fortuna Düsseldorfs U23 und 2:1 über den VfB Homberg in den letzten beiden Punktspielen 2021. Mit dem achten Dreier dieser Saison verkürzten die Sportfreunde zumindest bis Sonntagnachmittag den Rückstand aufs rettende Ufer auf sechs Zähler.

Nur eine Änderung: Aydinel spielte für den fehlenden Lindner

Nur eine personelle Änderung hatte das Trainerduo Tim Wendel-Eichholz und Jens Tiemann-Gorny gegenüber dem 2:0-Heimsieg über die U23 von Borussia Mönchengladbach vorgenommen. Für Jaroslaw Lindner (nicht im Kader) stürmte Emre Aydinel. In der Innenverteidigung erhielt der gelernte Mittelfeldabräumer Timo Brauer erneut den Vorzug vor Manasse Fionouke und Taeho Kim. Luis Sprekelmeyer, Karam Han und Jakob Duhme kehrten in den SFL-Kader zurück, nahmen aber (zunächst) auf der Ersatzbank Platz.

Sportfreunde setzen gleich die ersten Akzente

Lotte nahm den Mut und das Selbstvertrauen des Vorwochenerfolges mit in das Duell gegen die sechsmal ungeschlagenen Gastgeber. Emre Aydinel (vorne) und Emir Terzi (hinten) klauten dem Widersacher gleich energisch den Ball. Terzi nutzt dies zu einem beherzten Solo über den halben Platz mit einem Schuss knapp neben den linken Pfosten (3.).

Nnaji spielt auf Euschen und der trifft zur Gästeführung

Bonn versuchte das Heft in die Hand zu nehmen und kam durch die Stürmer Serhat Semih Güler (4./17.) und Jonas Berg (7.) zu den ersten Abschlüssen. Doch auch die Lotter bleiben fokussiert. Es entwickelte sich ein offensives und unterhaltsames Spiel. Nach einem Ballgewinn beim Bonner Einwurf zog Rechtsaußen Robert Nnaji mit dem Ball Richtung Strafraum und passte nach rechts auf den freien Cedric Euschen. Der fackelte nicht lange und traf aus 18 Metern zum 1:0 (18.) in den langen Winkel. Die Bonner wirkten überrascht. So kam Aydinel kurz darauf aus kurzer Distanz zum Abschluss, scheiterte aber an Torwart Kevin Birk (20.). Die Lotter räumten dem Gastgeber wenig Räume ein. Die Führung zur Pause war nicht unverdient.

Lotte beanspruchte nur einmal das Glück des Tüchtigen

Der Bonner Trainer Markus von Ahlen, Nachfolger des entlassenen Björn Joppe, reagierte und brachte zur Pause den im Winter nachverpflichteten, aber zuletzt fehlenden Torjäger Albert Bunjaku. Doch die Sportfreunde ließen weiter mit Cleverness und Ruhe ganz wenig Gefährliches zu. Der Schuss von Nils Teixeira, wie Bunjaku höherklassig erfahren, war kein Problem für SFL-Keeper Jhonny Peitzmeier (61.). Die Lotter Trainer stärkten mit der Hereinnahme von Han (64.) und Fionouke (69.) die Defensive. Das Glück des Tüchtigen hatten die Sportfreunde, als sich mehrere ihrer Spieler im Strafraum in den Schuss von Torjäger Güler (12 Saisontreffer) warfen. Es war letztlich Tyson Richter, der den Abschluss knapp über das Tor entscheidend abfälschte.

Yilmaz‘ Eckstoß tanzte auf der Querlatte

Offensiv brachten die defensiv konzentriert agierenden Lotter im zweiten Durchgang wenig zustande. Die einzige echte Gefahr erzeugte Spielmacher Erhan Yilmaz per Eckstoß, der – direkt getreten – auf der Latte tanzte (77.). Die Gäste versuchten den Sieg über die Zeit zu bringen und übertrieben es punktuell. Wie Tyson Richter bei seiner Gelben Karte für einen arg hinausgezögerten Einwurf (80.).

Gelbe Karte für Trainer Wendel nach großer Rudelbildung

In der dritten Minute der Nachspielzeit kam es auf Höhe der Lotter Bank zur Rudelbildung. Vor dem Einwurf von Nils Teixeira war ein zweiter Ball aufs Spielfeld geflogen. Die Bonner vermuteten, dass Lotte diesen warf, um erneut auf Zeit zu spielen. Wendel-Eichholz nimmt indes stark an, dass es ein Balljunge war. Letztlich nahm der Schiedsrichter Lottes Trainer in die Verantwortung für ein vermeintliches Zeitspiel und gab ihm die Gelbe Karte.

Franke trifft zum 2:0, Teixeira sieht Gelb-Rot

Teixeira warf verspätet ein, sein aufgerückter Torwart verlor den Ball an den eingewechselten Hakim Traoré. Dieser legte ab auf Maximilian Franke, der leichtes Spiel hatte, zum 2:0 ins leere Tor zu treffen. Kurz danach folgte der Abpfiff und wenig später die Gelb-Rote Karte für Teixeira nach Meckereien in Richtung des Schiedsrichters.

Yilmaz: Wir sind dabei, eine Geschichte zu schreiben

„Unfassbar, wie die Jungs sich wieder reingeworfen haben“, lobte Wendel-Eichholz, nachdem sich die Mannschaft von den begeistert singenden Fans („Wir wollen nicht nach Rheine – SFL“) verabschiedet hatte. Auch Tiemann-Gorny war erleichtert: „Die Jungs haben alles rausgehauen. Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können. Wir sind sehr froh, das Ding gezogen zu haben. Alles andere wäre auch ein echter Nackenschlag gewesen.“ Torschütze Euschen war ebenso angetan vor der Mannschaftsleistung: „Wir haben einen klaren Plan: Wir stehen kompakt und kämpfen mit einer unglaublich starken Mentalität füreinander.“ Für Spielmacher Yilmaz ist die derzeitige SFL-Stärke, dass wir über die Basics kommen – die Zweikämpfe, Disziplin und harte Arbeit. Man hat heute gesehen, dass Zweikämpfe Spiele gewinnen können.“ Die Mannschaft habe noch genügend Spiele, um den Klassenerhalt zu realisieren: „Wir sind dabei, eine Geschichte zu schreiben. Wir werden dafür weiter Vollgas geben.“

Bonner SC – Sportfreunde Lotte 0:2 (0:1)

Bonn: Birk – Bezerra Ehret, Goralski, Fiedler, Afamefuna – Gonzalez (46. Bunjaku), Teixeira, Pommer, Takahara (71. Klein) – Güler, Berg (71. Mukanya).

Lotte: Peitzmeier – Richter, Brauer, Allmeroth, Terzi – Nnaji (64. Han), Yilmaz (84. Demaj), Euschen (69. Fionouke), Franke – Aydinel (60. Traoré), Andzouana.

Lottes Bank: Luyambula, Kim, Sprekelmeyer, Keissoglou, Duhme.

Tore: 0:1 Euschen (18., Vorlage Nnaji).

Gelb: -/63. Euschen, 80. Richter, 90 Wendel-Eichholz.

Gelb-Rot: Teixeira nach dem Spiel wegen Meckerns.

Zuschauer: 655.

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff (Ahaus).