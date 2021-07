Spannende Duelle in den Spring- und Dressurprüfungen

Die neue beste Dressurreiterin des Jugendvergleichswettkampfs in Lengerich heißt Nina Schilling. Die Dickenbergerin setzte sich im Finale mit Pferdewechsel durch.

In der E-Dressur belegte sie mit Donna Luna und einer Note von 7,7 den dritten Platz hinter Vereinskollegin Johanna Schomaker mit Royal Melody (8,0) auf Rang eins und Julia Kortlücke vom RFV Lengerich und Biscaya (7,8) als Zweite. Als Vierte zog Ema Gausling vom RFV Greven mit Finesse und der Wertnote 7,6 ins Finale ein.

Im Finale ging es rauf auf die Pferde der Konkurrentinnen. Jede Reiterin ritt jedes Pferd, sodass nach drei Runden die Siegerin feststand. Dabei hatten die Finalistinnen nur jeweils drei Minuten Zeit, um sich auf den neuen Sportpartner einzustellen. Nina Schilling bewies dabei ihr Können und erreichte in jeder Runde mindestens eine 7,3. Dabei war ihr die Vorjahresbeste Johanna Schomaker aber dicht auf den Fersen, denn sie erreichte mit jedem Pferd mindestens eine 7,0.

Am Ende siegte Nina Schilling mit insgesamt 30,1 Punkten vor Vereinskollegin Johanna Schomaker mit 29,7. Auf Rang drei landete Julia Kortlücke mit 28,9 Punkten vor Emma Gausling mit 28,6.

Maya Unger vom ZRFV Riesenbeck ist neue beste Springreiterin des Jugendvergleichswettkampfes in Lengerich. Mit Cosmopolitan gewann sie nicht nur den Stilspringwettbewerb, sondern auch das Stechen.

Mit einem glatten Gut (8,0) löste die Riesenbeckerin und Siegerin von 2017 das Ticket für das Finale. Ebenfalls ins Finale kamen Antonia Brockmann (RFV Lengerich) mit Nica (7,8), Jonas Korte vom ZRFV Lienen mit Pierrot und Johanna Schomaker vom SV Dickenberg mit Suprice (beide 7,7).

Zunächst mussten die Finalisten einen neuen Parcours fehlerfrei überwinden, um im folgenden Stechen um den Sieg reiten zu können. Jonas Korte hatte Pech am letzten Hindernis – die Stange fiel. Die bedeutete für ihn Platz vier.

Für die anderen drei Teilnehmerinnen folgte dann das abschließende spannende Stechen. Zuerst ging Maya Unger mit Cosmopolitan an den Start. Mit einer schnellen, fehlerfreien Runde in 33,82 Sekunden setzte sie ein deutliches Zeichen.

Antonia Brockmann riskierte mit ihrer Ponystute Nica alles und absolvierte den Parcours sogar noch etwas schneller als Unger. Allerdings fiel im Einsprung der Kombination als letztes Hindernis die Stange. Sie setzte sich mit vier Fehlerpunkten in der Zeit von 33,38 also hinter Maya Unger. Als letzte ging Johanna Schomaker an den Start. Auch sie absolvierte mit dem Pony Suprice eine schnelle Runde. Aber auch bei ihr fiel der Kombinations-Einsprung auf der Zielgeraden. Sie belegte am Ende den dritten Rang mit vier Fehlerpunkten in 35,41 Sekunden.