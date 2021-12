Sportfreunde Lotte holen ausgefallene Partie gegen Fortuna Düsseldorf II am Dienstag nach

Das ging fix: Schon am Dienstag holen die Sportfreunde Lotte das am Samstag abgesagte Spiel gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf nach. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Für Lottes Coach Andy Steinmann sind drei Punkte überlebenswichtig.

Das Alternativprogramm hatte es durchaus in sich. Nach dem Spielausfall am Samstag schickte Andy Steinmann seine Jungs im Anschluss zum Intervall-Lauf. Frei nach dem Motto: „Wenn wir schon mal umgezogen hier sind ...“ Kondition bolzen im Kampf gegen den Abstieg. Der Trainer des angeschlagenen Regionalligisten Sportfreunde Lotte hatte Verständnis für die späte Absage der Partie gegen Fortuna Düsseldorf II durch den Unparteiischen Dominik Mynarek, der erst um kurz vor 13 Uhr im Stadion am Lotter Kreuz aufschlug und die Wiese als nicht bespielbar einstufte. „Die Verletzungsgefahr wäre zu groß gewesen.“

Aber: Nach dem trainingsfreien Sonntag und der ersten Einheit zu Beginn der neuen Woche geht es am Dienstag schon weiter im Punktspielreigen, der Verband hat die Partie gegen die Reserve der Landeshauptstadt für 18.30 Uhr neu angesetzt. „Ich bin froh, dass wir noch zwei Spiele haben. Im besten Fall können wir den Anschluss wieder herstellen“, sagt Steinmann. Fünf Zähler beträgt immerhin der Rückstand auf das rettende Ufer (Bonner SC).

Wenn das Flutlicht brennt, wird Steinmann auf seinen Mexikaner verzichten müssen. Adrián Goransch sitzt eine Gelbsperre ab. Der motivierte Rest ist gewillt, sich mit Blick auf die Tabelle möglichst mit einem Dreier aus der Affäre mit der Fortuna zu ziehen, die mit Verstärkungen aus dem Profiteam anreisen dürfte. Zum zweiten Mal binnen drei Tagen. Als Ausklang 2021 wartet am Samstag das Gastspiel beim VfB Homberg, der einen Punkt weniger verbucht hat. Mehr Worte bedarf es da eigentlich nicht.