SV Büren zwei Nummern zu groß für GW Lengerich

Lengerich

In der zweiten Runde des Kreispokals ereilte C-Ligist GW Lengerich am Donnerstag das Aus. Mit 0:5 mussten sich die Jungs von Trainer Markus Unterdörfel dem SV Büren geschlagen geben. In der ersten Runde hatten die Grün-Weißen den SV Dickenberg ausgeschaltet.

Von Jörg Wahlbrink