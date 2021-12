Tecklenburger Dreier am dritten Advent

Es geht bergauf für den Grafen: Der TuS Graf Kobbo aus Tecklenburg fährt am dritten Advent den nächsten Dreier ein – und schafft sich durch das letztlich souveräne 4:1 beim nachbarn Cheruskia Laggenbeck Luft im Abstiegskampf.

Julian Lüttmann trifft per Kopf zum 1:0.

Der Sieg ist verdient, hätte letztlich auch deutlicher ausfallen können. Da gibt es keine zwei Meinungen. Über eine Stunde war das Spiel aber vollkommen offen, nahm erst mit dem 3:1 einen eindeutigen Verlauf. So entschied der TuS Graf Kobbo Tecklenburg das Bezirksliga-Derby am Sonntag beim SV Cheruskia Laggenbeck mit 4:1 (2:1) für sich und machte in der Tabelle weiter Boden gut. Für Schlusslicht Cheruskia wird es nun richtig schwer, überhaupt noch aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

Cheruskia hält lange mit

Dabei hatten die Hausherren lange Zeit gar nicht schlecht gespielt. Die 69. Minute änderte dann das Spiel und war bezeichnend für das ganze Dilemma der Mannschaft um Trainer Vladan Dindic. Während der Gegner wesentlich gedankenschneller agiert, zieht sich eine gewisse Behäbigkeit der Laggenbecker wie ein roter Faden durch die Saison. In Linksaußenposition verlor Joel Manchen fast an der Kobbo-Torlinie nach einem fairen Tackling von Yalcin Emekci den Ball. Während die Laggenbecker noch haderten, schalteten die Gäste ruckzuck um. Tugay Gündogan bediente Till Guttek, der sich auf der genau gegenüber liegenden Seite selbst in Schussposition brachte und zum 3:1 einlochte. Damit kippte die Partie komplett. „Tecklenburg war lauffreudiger und hat mehr investiert“, meinte SVC-Coach Vladan Dindic. „Die waren einfach galliger als wir und haben verdient gewonnen.“

Lüttmann eröffnet den Torreigen

Das frühe 1:0 durch einen Kopfballtreffer von Julian Lüttmann (1.) nach einer Ecke spielte den Gästen in die Karten. Das brachte Cheruskia aber nicht wirklich aus dem Takt. Die Hausherren schlugen zurück. Nachdem Daniel Hintze mit einem Kopfball-Lattentreffer und Tobias Abke am glänzend parierenden TGK-Keeper Lukas Schell gescheitert waren, machte es Joel Pott besser, als er nach einem Freistoß von Maik Osterhaus per Kopf ausglich (21.).

Die Freude wehrte aber nicht lange. Fast im Gegenzug nahm Gündogan einen weiten Abschlag von Schell auf, zog an Osterhaus vorbei und vollendete zur erneuten Tecklenburger Führung. Fast wäre mit dem Pausenpfiff Gündogan das 3:1 gelungen, doch parierte SVC-Keeper Lars Eggemeier glänzend.

Aus der Kabine kam Cheruskia mit dem festen Willen, dem Spiel eine Wende zu geben, fand aber keine Lücke mehr in der nun sattelfesten Kobbo-Deckung.

3:1 stellt die Weichen

Mit dem 3:1 in der 69. Minute durch Guttek nahm das Spiel dann einen eindeutigen Verlauf. Angeführt von einem überragenden Jost Knippenberg, über den im Tecklenburger Spiel fast alles lief, ging es fast nur noch in eine Richtung. Gündogan hatte zwei hochkarätige Chancen, traf zudem den Pfosten und Mergim Selimi nur die Latte. In der 88. Minute war es dann erneut Guttek, der mit dem 4:1 den Deckel draufmachte.

Entsprechend zufrieden war Kobbo-Trainer Klaus Bienemann: „Wir haben es gut und geduldig gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr zugelassen. Eigentlich müssen wir hier noch höher gewinnen.“

TGK Tecklenburg: Schell - Große-Wördemann (90. Ziegler), Emekci, Neitzert, Hoge - Selimi (81. B. Samanci), Guttek (88. Kara), Knippenberg, Schwarz - Lüttmann (90. G. Samanci), Gündogan.