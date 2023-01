Tecklenburger Frauen bezwingen den BSV Roxel

Im Krimi gegen Roxel erzielte Sophia Wellensiek (am Ball) zwei wichtige Treffer in den letzten paar Minuten

„Ein Duell auf Augenhöhe“ hatte Trainerin Daniela Oana für das Spiel ihrer HSG Tecklenburger Land gegen den BSV Roxel prophezeit. Und genau das bekamen die Zuschauer der Handball-Landesliga-Partie in der Halle am Ölberg geboten. Zu keiner Zeit setzte sich ein Team deutlich ab. Die entscheiden Treffer zum Heimsieg besorgten Sophia Wellensiek und Johanna Ehmann beim 28:25-Sieg.

Vom Anwurf weg, war es eine ausgeglichene Partie. Die Kontrahenten marschierten quasi im Gleichschritt. Nach zehn Minuten zeigte die Tafel ein 6:6-Remis. Probleme hatte die HSG damit, die Kreisläuferin des BSV ordentlich zu decken. Aber auch Nina Wüller brachte am Kreis Unruhe in die Domstädter Defensive. Mit einem 16:16 ging es in die Kabine.

Umkämpfte Partie bis zum Schlusspfiff

Längst nicht so torreich, aber weiter hart umkämpft begann der zweite Durchgang. Dabei gingen die Gäste wider in Front, auch weil die HSG krasse Fehler machte: „Wir haben mehrfach frei vorm Tor vergeben. Das tat schon weh“, gab Daniela Oana zu. Doch zu keiner Zeit dachte ihre Mannschaft ans Aufgeben. „Wir sind ein Team und das steht im Vordergrund.“ In dieser Phase sprangen die Verteidigung sowie die starken Torhüterinnen Melina König und Larissa Feldwisch für die Mannschaft in die Bresche. Bei nur noch fünf Minuten Spielzeit stand es 25:25. Dann warf Johanna Ehmann zur Führung. Drüben parierte Melina König erneut. Als sich Sophia Wellensiek im Zentrum durchtankte, kassierte Roxel obendrein eine Zwei-Minuten-Strafe. Jene Wellensiek setzte auch den Schlusspunkt. Eine völlig erledigte Trainerin war stolz auf ihre Sieben: „Ich muss auch lernen, mit so vielen Spielerinnen umzugehen. Aber das nehmen die gut auf. Jetzt bin ich einfach froh. Wir haben noch nie gegen Roxel gewonnen, es wurde auch Zeit.“

Tore: Knuf (7), Untiet (5), Alke, Wellensiek (je 3), Koper-Schulte, Ehmann, Bücker (je 2), Wüller, Apitz, Haverkamp, Huckenbeck (je 1), König, Feldwisch, Kötterheinrich.