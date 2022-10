Tecklenburg/Leeden/Laggenbeck unterliegt neuem Primus

Der Nachwuchs von Westfalia Westerkappeln hat sich am Mittwoch mit einem 4:1-Sieg im Nachholspiel gegen die JSG Tecklenburg/Leeden/Laggenbeck die Tabellenführung in der Qualifikationsrunde der A-Junioren-Fußballer zurückerobert.

Der Nachwuchs von Westfalia Westerkappeln hat sich am Mittwoch mit einem 4:1-Sieg im Nachholspiel gegen die JSG Tecklenburg/Leeden/Laggenbeck die Tabellenführung in der Qualifikationsrunde der A-Junioren-Fußballer zurückerobert. Am Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen SC Falke Saerbeck und Westfalia Westerkappeln. Für die JSG Ladbergen/Brochterbeck (12.) und JSG Tecklenburg/Leeden/Laggenbeck (11.) geht es nun im Kampf um die Relegationsplätze in die heiße Phase. SW Lienen (10.) hat spielfrei.

Westfalia Westerkappeln -Teckl./Leeden/Laggenbeck 4:1

Der Tabellenzwölfte leistete gegen den Titelanwärter aus Westerkappeln in einem umkämpften Spiel starken Widerstand und musste sich erst in der Schlussphase geschlagen geben. Den Westerkappelner Führungstreffer markierte Joel Kuchta in der 25. Minute per Freistoß. Den verdienten Ausgleich erzielte Marcel Shehab in der 38. Minute mit einem Freistoß. Zwei Minuten nach dem Wechsel traf Bastian Goldstein zur Westerkappelner 2:1-Führung wiederum per Freistoß. Die Gäste konnten in einer Drangphase keine zwingenden Torchancen kreieren. In der 79. Minute nutzte Jan Tölch die Freiräume zur 3:1-Führung auf Zuspiel von Phill Kerl. Claas Hünteler bereitete den 4:1-Endstand in der 85. Minute durch Jan Tölch vor. Westerkappelns Trainer Timo Munsberg war angenehm überrascht von der Tecklenburger Spielstärke. „Ich verstehe gar nicht, warum die da unten drin stehen,die waren heute echt stark“.

Teuto Riesenbeck -Preußen Lengerich

Der Tabellenfünfte erwartet am Freitagabend (19.30 Uhr) den Sechsten. Beide Mannschaften schwächelten zuletzt und haben sich vorerst aus dem Kreis der Titelaspiranten verabschiedet. Die Riesenbecker kassierten zuletzt eine 2:4-Niederlage gegen Recke, die Lengericher eine 2:6-Pleite bei Falke Saerbeck. Mit der Rolle im Niemandsland wollen sich beide Mannschaften nicht zufriedengeben und wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Lengericher wollen den ersten Auswärtssieg feiern und damit an den Teutonen in der Tabelle vorbeiziehen. Die Spielabsage wegen Nichtantretens der JSG Steinbeck/Uffeln hat Gäste-Trainer Andreas Schüttpelz natürlich nicht gefallen. Mit nur einer Partie in den letzten fünf Wochen konnte sein Team nur wenig Spielpraxis sammeln und hat somit den Rhythmus verloren.

Westfalia Hopsten -Ladbergen/Brochterbeck

Das Fernduell sorgt für große Spannung. Beide Mannschaften stehen im Kampf um einen Relegationsplatz nun vor einer entscheidenden Phase und wollen sich nach den jüngsten Niederlagen am Sonntag (11 Uhr) rehabilitieren. Die Hopstener wollen den Quali-Platz verteidigen, die Gäste aus Ladbergen/Brochterbeck zurückerobern. Gäste Trainer Fabian Büker wird aus seiner Mannschaft nicht richtig schlau. Nach dem überzeugenden 5:2-Sieg gegen Teuto Riesenbeck kassierte sein Team zuletzt gegen SW Lienen (2:4) und JSG Hörstel/Bevergern/Dreierwalde (2:5) zwei bittere Niederlagen. Die Hopstener erlitten nach drei Siegen in Serie mit der 3:4-Niederlage beim SV Dickenberg wieder einen Rückschlag.

Teckl./Leeden/Laggenbeck -SV Dickenberg

Die Tecklenburger haben die Hoffnung auf einen Relegationsplatz noch nicht aufgeben und wollen gegen Dickenberg den Heimvorteil nutzen. Nach einem Blick auf das Restprogramm stehen sie noch vor lösbaren Aufgaben. Der Tecklenburger Angriff leidet aber unter einer eklatanten Abschlussschwäche und markierte in sieben Partien erst sieben Treffer. Wenn die Platzherren die Ladehemmungen gegen Dickenberg ablegen können, haben sie reelle Siegchancen. Mit den Formschwankungen sind die Dickenberger nur schwer einzuschätzen. Nach dem 4:3-Sieg gegen Westfalia Hopsten ist Gäste-Trainer Pascal Klostermann gespannt, wie sich sein Team am Sonntag (11 Uhr) in Tecklenburg auf Kunstrasen präsentiert. Mit dem ersten Auswärtssieg kann sein Team einen Verfolger aus Tecklenburg auf Distanz halten.