Tecklenburgs Tugay Gündogen gelingt doppelter Hattrick gegen Hörstel

Klaus Bienemann ist ein erfahrener Hase im Fußballgeschäft und hat schon Vieles erlebt. Am Sonntag durfte der Trainer des TGK Tecklenburg allerdings noch einmal eine Premiere erleben. Erstmals in seiner Laufbahn als Übungsleiter durfte er einen doppelten lupenreinen Hattrick von einem seiner Schützlinge bejubeln. Offensivmann Tugay Gündogan erzielte beim überlegen herausgespielten 9:0-Derbyerfolg in der Bezirksliga gegen einen völlig überforderten SC Hörstel die ersten sechs Treffer, drei in Durchgang eins, drei in Durchgang zwei. „Das habe ich noch nie erlebt. Tugay hat eine überragende Abschlussqualität, das hat er heute gezeigt“, lobte Bienemann seinen Stürmer für einen denkwürdigen Auftritt.

Was den Spielverlauf der 90 Minuten angeht, da waren sich Klaus Bienemann und sein Amtskollege auf der Gegenseite Bruno Graw einig: In jeglicher Hinsicht waren die Kobbos ihrem Kontrahenten weit überlegen, Hörstel hatte nicht den Hauch einer Chance und ist in dieser Verfassung nicht bezirksligatauglich. „Es nervt, wie wir die Gegentore bekommen. Es gibt mehrere Faktoren, die für solch ein Ergebnis zusammenkommen, insgesamt waren wir einfach die schlechtere Mannschaft“, wollte Graw gar nicht erst den Versuch unternehmen, etwas schönzureden.

Die Gäste aus Hörstel starteten extrem defensiv mit einer Fünferkette in der letzten Reihe, kassierten dennoch bereits nach 180 Sekunden das 0:1 durch Gündogan. Bis zur Halbzeit gelang es der Graw-Elf zumindest noch, das Resultat in Grenzen zu halten, nach dem Wechsel brachen beim Vorletzten der Tabelle dann aber alle Dämme.

Die Umstellung von der Fünferkette auf eine Viererkette, um offensiv für mehr Entlastung zu sorgen, „funktionierte nicht“, so Graw, Tecklenburg hatte nun leichtes Spiel. „Die Jungs haben immer weitergemacht und wollten das Ergebnis in die Höhe schrauben“, hatte Klaus Bienemann an einem restlos zufriedenstellenden Nachmittag aus Kobbo-Sicht nur lobende Worte für seine Mannen parat.

TGK Tecklenburg: Schell – Neitzert, Emekci, Balja, Große-Wördemann, Hoge, Samanci (51. Hottenträger), Wilms (74. Mentrup), Guttek, Gündogan, Lüttmann (9. Knippenberg, 62. Tia)

SC Hörstel: Rieskamp – Heller, Grotke (62. Beitzenkroll), Deupmann, Vordermark, Frische, Sievers, F. Muthulingam, Bösker (60. Grafe), Bröring, C. Biermann

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0 Gündogan (4./10./Strafstoß/30./47./Strafstoß/55./61. Strafstoß), 7:0 Tia (71.), 8:0 Neitzert (81.), 9:0 Tia (86.)