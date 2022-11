Titelverteidiger Frankreich? So tippen die Trainer der lokalen Clubs die WM

Tecklenburger Land

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist gestartet. Abseits der vielen Vorwürfe und Kritik an der Vergabe stellt sich rein aus sportlicher Sicht die Frage, welche Nationalmannschaft dieses Mal den WM-Pokal in die Höhe strecken darf. So tippen die Trainer der lokalen Fußballclubs

Von Michael Diederich