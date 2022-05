TSV und das lange Warten auf den HCI

Der Tabellenletzte aus Münster war durchaus eine Hürde, doch der TSV Ladbergen hat auch diese genommen. In den Meisterschaftskampf kam trotzdem wenig Bewegung, weil der 1. HC Ibbenbüren nicht am Ball war.

Das dürfte noch eine lange Saison werden für den TSV Ladbergen. An diesem Wochenende war Aufstiegs-Konkurrent 1. HC Ibbenbüren gar nicht im Einsatz, sein letztes Meisterschaftsspiel bestreitet er erst am 21. Mai. Bis dahin also Abwarten. Wenn der TSV sich natürlich auch Woche um Woche selber in diese missliche Lage bringt, weil er seine Spiele allesamt gewinnt und so das Aufstiegsrennen offen hält. Am Samstag konnte das Team von Trainer Dirk Elschner dabei froh sein, die Aufgabe Sparta Münster unbeschadet überstanden zu haben – der TSV gewann mit 27:18, zeigte gegen den Tabellenletzten jedoch eines seiner schwächeren Spiele.

Trotz gerade 18 Gegentreffern: Die Gäste kassierten das eine oder andere Tor zu viel, vor allem aber zeigten sie sich wenig konsequent im Angriff. „Wir hätten 35 bis 40 Tore werfen müssen“, sagt Sportlicher Leiter Stefan Ferlemann.

Nach einem Blitzstart, der TSV ging mit 4:1 in die Partie, zog Sparta ein Time-Out. Und das fruchtete, die Hausherren glichen aus. Abschütteln ließ sich Sparta in der Folge nicht, auch wenn der Gast das Geschehen weitgehend im Griff hatte, zur Pause mit 14:10 und wenig später mit 21:14 vorn lag. „Da kam dann insbesondere die Qualität der Einzelspieler zum Tragen“, so Ferlemann im Anschluss an die Partie.

TSV Ladbergen: Ruthenschroeer (1), Ludwigs (4), Friese (6), Alkenane (3), Hülsbusch (1), Kattmann (6), Schrief (6)