TTC Lengerich verzichtet auf die Relegation

Sebastian Bautz spielt mit dem TTC Lengerich auch in der neuen Saison in der Kreisliga.

Obwohl noch keine Relegationsspiele in der zu Ende gehenden Saison ausgetragen wurden, sind schon einige Entscheidungen im Auf- und Abstieg gefallen. Da aus der Herren-Kreisliga weder Meister Arminia Ochtrup V noch eine andere Mannschaft in die Bezirksklasse aufsteigen will, wurde TV Ibbenbüren II, der Meister der 1. Kreisklasse 1, als Aufsteiger gemeldet. Dadurch bleiben der Erstvertretung des TVI, die in der Bezirksklasse einen Abstiegsplatz belegt, Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt erspart.

Auf die Relegation zur Bezirksklasse verzichtet Kreisliga-Vizemeister TTC Lengerich aus personellen Gründen. Ihm stehen mehrere Stammspieler gar nicht oder nicht mehr regelmäßig zur Verfügung. Auch die nachfolgenden Teams haben kein Interesse, so dass der Kreis Steinfurt keinen Qualifikanten stellen kann. In der neuen Spielzeit, die am 3./4. September beginnen soll, gehören damit zurzeit fünf Mannschaften aus dem Tecklenburger Land der Bezirksklasse an. Es sind TTV Mettingen, TTC Ladbergen, DJK Gravenhorst, SC Velpe-Süd und TV Ibbenbüren.

Elf Teams und damit eins mehr als die vorgesehene Sollstärke kämpfen in der Kreisliga um Punkte. Neben den TE-Vertretungen Westfalia Westerkappeln II, TTC Lengerich, Cheruskia Laggenbeck II und TTV Mettingen II sind es Arminia Ochtrup V, TTV Emsdetten, TuS Altenberge, TuS St. Arnold, TTR Rheine IV, TV Mesum und Aufsteiger TB Burgsteinfurt IV. Seinen Verzicht auf den Aufstieg in die 2. Kreisklasse hat bereits Meister TTV Hopsten II erklärt. Auch DJK Gravenhorst IV, erster mit TuS Altenberge IV in der Anwärterliste, will nicht in diese Klasse aufrücken.

Eine Neuregelung gibt es im Nachwuchsbereich ab der kommenden Saison. Dann können auch 18-Jährige noch in Jugendteams aufgestellt werden, weil die Nachwuchsklassen auf allen Ebenen nicht mehr als U 18, sondern als U 19 laufen. Stichtag ist der 1. Januar 2004. Von dieser Regeländerung profitiert unter anderem der TTV Mettingen, der in der Jungen-Bezirksliga in unveränderter Besetzung auf Punktejagd gehen kann.