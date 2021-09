TuS Graf Kobbo siegt knapp beim Underdog - ein Spieler-Duo verabschiedet sich

Da ging ganz spät noch ein Begeisterungssturm durch die Zuschauerreihen, als Daniel Kemper in der 89. Minute ungehindert zum 2:3 (0:2)-Anschlusstreffer einköpfte. Doch war dem A-Ligisten VfL Ladbergen die Kreispokalsensation gegen den Tecklenburger Nachbarn TuS Graf Kobbo aus der Bezirksliga am Ende nicht vergönnt.

Dabei begann das Duell wie beinahe erwartet. Der TuS war von Anfang an äußerst druckvoll und kam zu Chancen. Der VfL brachte zunächst nichts zustande. Die Chancenverwertung ließ bei den Gästen zu wünschen übrig – jeder versuchte auf die ein oder andere Art und Weise, das Runde ins Eckige zu bewegen. So zog zum Beispiel Lucas Hottenträger in der 15. Minute aus sechs Metern längs am Kasten von Matthias Wauligmann vorbei. Weil die Tecklenburger noch mehr Chancen liegen ließen, kam der VfL auf. Mete Yilmaz setzte sich durch und stand frei vor Kobbos bestens aufgelegtem Keeper Lucas Schell. Der parierte mit einer fulminanten Handabwehr.

Die Tecklenburger zogen die Zügel wieder an. Nach einem Freistoß traf Lauritz Sundermann (35.), dem der Ball vor die Füße fiel. Kurze Zeit später das 0:2, als Ladbergens Keeper den Distanzschuss von Mergim Selimi nicht zu fassen bekam. Gefühlt machten die Tecklenburger in der 53. Minute den Deckel drauf: Nach einer Standardsituation reagierte im Durcheinander der 3:0-Torschütze Patrick Neitzert schneller als alle anderen.

Trennung von

Tugay Gündogan und Aytac Kara

Foto: Thema Nummer eins bei Bezirksligist TuS Graf Kobbo war nicht der Pokalerfolg, sondern die Trennung von Tugay Gündogan und Aytac Kara aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung. Beide Offensivakteure spielen ab sofort nicht mehr für den Club vom Kahlen Berg.

Nach drei Niederlagen in den ersten drei Saisonspielen war in Tecklenburg eine gewisse Unruhe durchaus zu erkennen. Eigentlich waren die Kobbos nur mit dem 26-jährigen Gündogan überein gekommen, künftig getrennte Wege zu gehen. Da Aytac Kara gut befreundet ist mit Gündogan, nahm auch der 29-Jährige seinen Hut. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, auf Spieler dieser Klasse zu verzichten“, sagt Trainer Julian Lüttmann, „aber manchmal muss man Dinge tun, die vielleicht nicht so populär sind. So groß die individuelle Klasse beider ist, als Mannschaft hat es uns zuletzt nicht mehr weitergebracht.“



Im Bösen sei die Trennung nicht vonstatten gegangen, versichert Lüttmann. „Tugay und Aytac sind tolle Typen. Tugay hat zweieinhalb Jahre für uns gespielt, Aytac auch sehr lange. Aber vom Anspruch her passt es einfach nicht mehr.“ Vor allem Gündogan war stets ein Leistungsträger gewesen und hatte großen Anteil am Aufstieg. Aber der einstige Oberliga-Spieler hegt auch gewisse Ansprüche, die nicht alle Mitspieler erfüllen konnten. Vor allem zu den jüngeren Akteuren oder letztjährigen A-Jugendlichen klaffte mitunter eine sportliche Lücke. Auch Aytac Kara gehörte mit seiner sportlichen Klasse zu den Top-Spielern der Kobbos.

„Es lag gewiss nicht nur an den beiden“, macht Lüttmann deutlich, „aber wir hätten alle drei Punktspiele nicht verlieren müssen. Mannschaftliche Geschlossenheit und Kompaktheit haben gefehlt. Da hatten wir mehr mit uns zu tun als mit dem jeweiligen Gegner.“ ...

Dass die Partie doch noch nicht entschieden war, zeigte Simon Richter den Gästen mit seinem Treffer zum 1:3, als er sich nach schöner Körpertäuschung im Strafraum durchsetzte und unhaltbar traf (62.). Tecklenburgs Trainer Klaus Bienemann war von diesem Moment an nicht mehr zufrieden: „Wir hätten das Spiel eher zumachen müssen. In den letzten zehn Minuten war es ein Verteidigen des Resultats. Insgesamt ist das Weiterkommen für uns hochverdient.“

Die Tecklenburger brachten das Spiel letztlich knapp über die Zeit nach dem 2:3 von Kemper. Zwei Aufreger gab es noch: die Gelb-Rot-Karte für Ladbergens Marcel Witzke und Gelb für seinen Trainer Stefan Kilfitt wegen Meckerns.

Kilfitt sagte: „Ich möchte meiner kompletten Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Wir waren keine Klasse schlechter.“ Hier und da habe es an der Cleverness gefehlt. „Und es mangelte vielleicht auch am entscheidenden Pass und am schnelleren Umschalten.“