TuS zeigt vom Punkt aus keine Nerven

In Lengerich glänzte der Ausrichter in der Ü-50-Konkurrenz, bei der Ü-32-Kreismeisterschaft am Samstag in Velpe setzte sich der TuS Recke durch. Als Kreismeister qualifizierte sich die Truppe für die Westfalenmeisterschaft am 18. Juni in Kaiserau.

Sieben Mannschaften nahmen teil. Gespielt wurde in zwei Gruppen. In der Dreiergruppe behielt der TuS Recke vor dem VfL Ladbergen und Westfalia Westerkappeln die Oberhand. In der Vierer-Gruppe sicherte sich Gastgeber SC VelpeSüd den ersten Platz punktgleich vor Westfalia Hopsten. Dritter wurde Cheruskia Laggenbeck, Vierter Eintracht Mettingen.

Richtig spannend wurde es in den K.-o.-Spielen, die allesamt erst nach Siebenmeterschießen entschieden wurden. Im ersten Halbfinale stand es nach regulärer Spielzeit zwischen dem SC VelpeSüd und Westfalia Westerkappeln 1:1, ehe sich Westfalia im Siebenmeterschießen mit 4:3 durchsetzte. 1:1 hieß es am Ende auch im zweiten Halbfinale zwischen dem TuS Recke und Westfalia Hopsten. Im Shoot­out hatte der TuS dann mit 5:3 das glücklichere Ende für sich.

Im Spiel um Platz drei setzte sich anschließend Gastgeber Velpe mit 5:4 nach Siebenmeterschießen gegen Hopsten durch. Das Finale zwischen Westfalia Westerkappeln und dem TuS Recke blieb bis zum Abpfiff torlos. Vom Punkt erwies sich Recke dann als treffsicherer und siegte mit 5:4.

Gastgeber Velpe hatte für eine lockere Atmosphäre gesorgt, für die Kinder zudem eine Hüpfburg aufgebaut. Und wer wollte, konnte bis zum Abend bleiben und dann auf einem großen Bildschirm das DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig im Stadion verfolgen.

