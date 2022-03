TV Lengerich zeigt kaum Nerven beim Heimspiel

Endlich mal wieder ein richtiger Wettkampf für die jüngeren Lengericher Turnerinnen. Über zwei Jahre waren vergangene, der TVL-Turn-Pokal stellte in diesem Jahr die Alternative zum Wettkampfprogramm der früheren Jahre dar. Und die Turnerinnen des TV Lengerich hatten sich gut vorbereitet und konnten am Samstag mit guten Leistungen überzeugen.

Turnen: Pokalturnier in der Dreifachhalle

Der TVL-Turn-Pokal stellte in diesem Jahr die Alternative zum Wettkampfprogramm der früheren Jahre dar, zu dem die TVL-Turnabteilung die benachbarten Vereine eingeladen hatte. Turnerinnen der Jahrgänge 2010 bis 2015 konnte hier zum Teil ihren ersten Wettkampf turnen.

Die Turnerinnen des TV Lengerich hatten sich gut vorbereitet und konnten am Samstag in der Lengericher Dreifachhalle die Kampfrichter mit guten Leistungen überzeugen: einige Pokale blieben also beim TVL.

Anouk Allanel konnte als einzige TVL-Starterin im Jahrgang 2010 den Wettkampf für sich entscheiden. Sie zeigte an allen vier Geräten einen konstanten Wettkampf, der ihr am Ende einen Vorsprung von fast drei Punkten einbrachte.

Im Jahrgang 2011 sicherte sich Ana Robenz den Siegerpokal. Sie zeigte mit ihrer Bodenübung ein besonderes Highlight, für das sie mit 15,8 Punkten die höchste Wertung aller Übungen erhielt und nur knapp die maximale Punktzahl von 16 Punkten verpasste. Luise Heemann konnte trotz einer einwöchigen Trainingspause einen großartigen Wettkampf turnen und die Bronzemedaille erringen. Lotta Wiethaup belegte in dieser Altersklasse Platz acht. Jill Haudek und Melina Schierling mussten an diesem Tag verletzungsbedingt leider zuschauen, unterstützten ihre Teamkolleginnen jedoch motiviert.

Einen besonders guten Wettkampftag erlebte auch Hanna Barszcz. Sie konnte ihre Nerven im Zaum halten und an allen Geräten ihre starken Trainingsleistungen abrufen. Am Schwebebalken erhielt sie mit 15,40 Punkten die Tageshöchstwertung. Jette Lange konnte vor allem an ihrem Lieblingsgerät Reck punkten, insgesamt bedeutete für sie ein guter Wettkampftag Platz drei und die Bronzemedaille. Finya Mandau (5.), Mia Vietmeyer (6.) und Lina Diekmeier (8.) komplettieren das gute Abschneiden.

Im Jahrgang 2013 verpasste Lisa Flaum knapp das Siegertreppchen und belegte Platz fünf. Marlene Heemann belegte in dieser Altersklasse Platz sechs, Vita Görlitz Platz neun.

Nach diesen guten Wettkampferfahrungen sind die TVL-Turnerinnen motiviert und gut gerüstet für die Hinrunde der Bezirksliga, die am 22. Mai in Ibbenbüren stattfinden wird. Auch dort wollen die heimischen Sportlerinnen möglichst vorne mitturnen. Das Selbstbewusstsein sollte nach den jüngsten Ergebnissen große sein.