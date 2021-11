Verteidigt SC Preußen seine Serie?

Es ist eines von zwei Topspielen am 13. Spieltag der Kreisliga A: Preußen Lengerich gegen Brukteria Dreierwalde. Mit einem Sieg könnten die Preußen im günstigsten Fall die Spitze übernehmen.

Im Topspiel gegen Brukteria Dreierwalde nahezu in Bestbesetzung / Zugang nur für Geimpfte oder Genesene

Dominik Dohe (am Ball) will mit dem SC Preußen auch im Spitzenspiel gegen Brukteria Dreierwalde ungeschlagen bleiben.

Nach zwölf Spieltagen ist der SC Preußen Lengerich immer noch ungeschlagen in der Kreisliga A. Bis vor zwei Wochen hatte auch der SV Brukteria Dreierwalde diesen Status inne, ehe die Dreierwalder zuletzt im Heimspiel beim 0:3 von Schwarz-Weiß Esch kalt erwischt wurden. Morgen schlägt Brukteria beim SC Preußen auf – in der festen Absicht, nun auch Preußens Nimbus der Unbesiegbarkeit zu brechen. Doch das Team von Sascha Höwing wird sämtliche Kräfte bündeln, „um so lange wie möglich auf der Erfolgswelle zu surfen“, wie der SCP-Trainer verkündet.