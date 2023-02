Viele Niederlagen vor Re-Start: Kobbos vor „Fahrt ins Ungewisse“

Am Dienstagabend gab es für den TuS Graf Kobbo aus Tecklenburg die Generalprobe vor dem Rückrundenstart der Bezirksliga am Sonntag.

Till Guttek (am Ball) brachte den TGK gegen den Osnabrücker SV in Front.

Am Dienstagabend gab es für den TuS Graf Kobbo aus Tecklenburg die Generalprobe vor dem Rückrundenstart der Bezirksliga am Sonntag. Am vergangenen Sonntag spielten die Tecklenburger noch gegen den A-Ligisten SC Falke Saerbeck. Eine sehr enttäuschende 1:5-Niederlage für den Tabellensiebten der Bezirksliga. Am Dienstag um 20 Uhr war dann der Osnabrücker SC zu Gast in Tecklenburg.

Nach früher Führung in Minute zehn kippte das Spiel und ging am Ende 1:3 verloren. „Die ersten beiden Gegentore haben wir uns durch Fehler im Spielaufbau selbst verschuldet“, sagt Trainer Julian Lüttmann. Das Ergebnis sei, wie schon gegen Saerbeck, nicht nach Vorstellung ausgefallen. Dennoch ergänzt der Coach: „Spielerisch haben wir uns im Vergleich zum Saerbeck-Spiel gesteigert und sind besser am Ball geworden.“ Dennoch ist Lüttmann der Meinung, dass sein Team noch sehr viel Luft nach oben hat. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt er im Hinblick auf den Rückrundenauftakt in Recke am Wochenende. Der Trainer spricht von einer durchwachsenen Vorbereitung und einer „Fahrt ins Ungewisse“. Schließlich sind einige Partien kurzfristig ausgefallen. Die Kobbos starten am Sonntag um 15 Uhr beim TuS Recke in die Bezirksliga-Rückrunde.

Tore: 1:0 Guttek (10.), 1:1, 1:2 Cam (13., 27.), 1:3 Janzen (83.)