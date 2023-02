Viele Rote Karten im Jugendbereich

Die Halbzeittagung der Nachwuchsfußballer ging am Montagabend im Falke-Treff in Saerbeck ohne große Komplikationen recht zügig über die Bühne. Bis auf zwei Ausnahmen begrüßte Kreisjugendobmann (KJO) Matthias Ahmann aus Saerbeck alle Vereine. Er empfing auch den neuen Vorsitzenden Lars Finke aus Schale.

Bei der Einleitung stellte Ahmann gleich zwei neue Mitarbeiter im Kreisjugendvorstand vor. Die Staffelleitung der C-Junioren übernimmt Sven Affing aus Halverde, die E-Staffel Oliver Bruns aus Halverde. Nachdem Matthias Abt die Ämter des Pokalspielleiters und Trainerqualifizierung am 1.Oktober 2022 aus beruflichen Gründen abgab, mussten die Aufgaben im Kreisjugendvorstand neu verteilt werden.

Die Pokalspielleitung hatte Matthias Ahmann schon nach dem Rückzug von Matthias Abt im Oktober übernommen. Für Koordination Trainerqualifizierung zeigt sich zukünftig Helmut Hettwer aus Lienen verantwortlich. Damit ist der langjährige Chef des Fußballkreises Tecklenburg in einer neuen Funktion im vertrauten Kreise zurückgekehrt. Der Kreisjugendvorstand ist damit neu aufgestellt und die Aufgaben sind auf mehreren Schultern verteilt.

Im Anschluss kamen die einzelnen Staffelleiter zu Wort. Die erste Saisonhälfte der A-und B-Junioren sei sportlich problemlos durchgelaufen, zeigte sich Staffelleiter Matthias Bärtels zufrieden. Mit insgesamt 14 Roten Karten hatte er aber einige bedenken. Die Vereine sollten auf ihre Trainer einwirken und an die Fairness appellieren. „Wir wollen auch wieder eine Spielführerschulung durchführen.“ Die Staffelleiter Sven Affing (C-Junioren), Bernward Pinke (D-Junioren) und Eike Meemann (E- und F-Junioren) sprachen von einer reibungslosen Hinrunde.

Allerdings gab es auch bei den C-Junioren vier Rote Karten. Das ist in dieser Altersklasse ungewöhnlich. Koordinatorin Steffi Attermeier aus Bevergern sprach von einem leichten Aufwind im Mädchenfußball. „Wir müssen aber weiter dran bleiben und werben.“ Der neue Pokalspielleiter Matthias Ahmann sprach von einer guten Werbung der letzten Kreispokalendspiele in Hörstel. Mit den ISV A-Junioren, C-Junioren der SF Lotte und B-Mädchen des TuS Recke seien drei Pokalsieger noch im Westfalenpokal vertreten. Für eine große Zuschauerresonanz hätte vor Saisonbeginn auch der E-Junioren Kreispokal in Recke gesorgt. Kreisschiedsrichterobmann Franz-Josef Schrameyer bedauerte, dass ein Anwärterlehrgang mangelnder Beteiligung abgesagt werden musste.

Stützpunkttrainer Dirk Vietmeier kündigte einen neuen Sichtungslehrgang in Lengerich an. Das Abschneiden der Auswahlmannschaften sei in dieser Saison bescheiden gewesen. Auswahltrainerin der Mädchen, Birgit Reher aus Lienen/Kattenvenne, berichtete über den Titelgewinn der U15-Mädchen bei der Hallenwestfalenmeisterschaft. „Dass zeige, das wir im Mädchenfußball immer noch gut aufgestellt sind.“

Helmut Hettwer kündigte im Herbst in Mettingen eine neue C-Schein-Ausbildung an. Der letzte Lehrgang sei unter der Leitung von Maik Wessels in Lengerich gut gelaufen. Die längste Ausführung am Abend hatte Thomas Kruppa von der Kreisspruchkammer. Was er zu berichten hatte, war erschreckend. Die Spruchkammer musste in der ersten Saisonhälfte schon sechs Mal tagen. An vier Fällen waren Trainer beteiligt. Dabei gab es bei den A-Junioren einen „Wiederholungstäter“ aus der letzten Saison. Der Trainer wurde für drei Spiele gesperrt und bekam eine Geldstrafe von 200 Euro. Er hatte sich erneut mit dem Schiedsrichter angelegt und wollte ihn nach Spielschluss sogar mit einem Video belehren.

Bei einem Spiel der B-Junioren pfiff der Schiedsrichter eine Partie nach zweimaliger Rubelbildung mit Tätlichkeiten ab. Ein Spieler bekam eine Sperre von vier Monaten, ein weiterer drei Monate. Thomas Kruppa war entsetzt über diese Entwicklung im Juniorenfußball. „Ich weiß nicht, wie man solche Auswüchse zukünftig wieder in den Griff bekommt“, nahm Kruppa die Verantwortlichen in die Pflicht. Die Sperre eines Spielers nach einer Roten Karte legt zukünftig die Spruchkammer fest. Indes wird ein Trainer nach einer Roten Karte grundsätzlich für zwei Spiele gesperrt. Die anschließende Festlegung der zentralen Kreispokalendspiele an einem Ort sorgte dann wieder für eine bessere Stimmung unter den Delegierten. Da sich mehrere Vereine beworben hatten, musste gelost werden. Der nächste zentrale Endspieltag mit allen Jahrgängen findet am 30. September in Westerkappeln statt.

Die weiteren Austragungsorte sind Dreierwalde (2024) und Hopsten (2025). Der E-Junioren-Kreispokal wird in diesem Jahr vor dem Saisonstart in Saerbeck ausgetragen. Die weiteren Spielstätten sind in dieser Altersklasse Westerkappeln (2024) und Riesenbeck (2025).