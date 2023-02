Vor dem Duell gegen Steinbeck: Ein einstelliger Platz ist drin für Ladbergen

Der VfL Ladbergen hängt in der Kreisliga A derzeit zwischen den Seilen. Als Elfter der Tabelle hält die Kilfitt-Elf den Anschluss ans vordere Mittelfeld, darf aber auch die Abstiegsränge noch nicht gänzlich aus den Augen verlieren.

Der VfL Ladbergen hängt in der Kreisliga A derzeit zwischen den Seilen. Als Elfter der Tabelle hält die Kilfitt-Elf den Anschluss ans vordere Mittelfeld, darf aber auch die Abstiegsränge noch nicht gänzlich aus den Augen verlieren. „Wir wollen nach oben und an den einstelligen Plätzen dranbleiben“, formuliert VfL-Coach Stefan Kilfitt die Marschrichtung für die kommenden Wochen. Jeder Sieg hilft Ladbergen beim Erreichen der Ziele, am Sonntag (15 Uhr) hat es der VfL mit Grün-Weiß Steinbeck zu tun.

„Steinbeck spielt einen guten Fußball und wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, ist sich Stefan Kilfitt sicher und hat dabei noch das 1:2 aus dem Hinspiel in Erinnerung. Man werde die Gäste mit dem nötigen Respekt empfangen, aber der VfL habe „richtig Bock, die 30 Punkte-Marke zu erreichen“, peilt der Ladberger Übungsleiter alle drei Zähler an. Dabei muss er den gesperrten Marcel Witzke ersetzen, ansonsten seien alle „heil und gesund“.

Im GWS-Lager muss Trainer Klaus Frank weiterhin auf Jannis Determeyer (Hüft-OP) verzichten, der Rest des Kaders dürfte zur Verfügung stehen. Die Gäste aus Steinbeck belegen derzeit Rang 14 im Klassement und haben drei Zähler Vorsprung auf den Vorletzten aus Esch. „Wir können es selber entscheiden“, zeigt sich Frank froh darüber, dass seine Mannen nicht auf Patzer der Konkurrenz angewiesen sind. Dafür müsse man nun Woche für Woche „mehr als 100 Prozent abrufen“, sonst gehe es eine Klasse tiefer. Das spielfreie Wochenende nutzten die Grün-Weißen für einen Test gegen den B-Ligisten SV Uffeln, den sie klar mit 6:1 für sich entschieden.

