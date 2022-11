Warum Robert Tesche beim VfL zur zentralen Figur wurde und dennoch nicht zufrieden ist

Sie werden gesucht, ob in der Nationalmannschaft oder in der 3. Liga – Führungsspieler. Aber woran erkennt man sie? Jedenfalls nicht an großen Gesten und lauten Kommandos. Denn dann wäre Robert Tesche vom VfL Osnabrück keiner aus dieser Fußballer-Spezies.

Sie werden gesucht, ob in der Nationalmannschaft oder in der 3. Liga – Führungsspieler. Aber woran erkennt man sie? Jedenfalls nicht an großen Gesten und lauten Kommandos. Denn dann wäre Robert Tesche keiner aus dieser Fußballer-Spezies.

Dass er es ist, hat er in den letzten Monaten gezeigt. In allen 17 Spielen stand Tesche in der Startelf, als einziger Akteur des Kaders. Nie verletzt, in jedem Training dabei. Zweimal ausgewechselt in der 90. Minute, zweimal nach der 70. Minute – 1495 Minuten dabei, gleich 97,7 Prozent. Immer dabei, oft am Ball, beidfüßig ballsicher. Großes Laufpensum, viele Zweikämpfe, wenig Fouls, immer anspielbar, sauberes Passspiel. Dazu zwei Tore und zwei Vorlagen. Und das mit 35 Jahren und sieben Monaten. Oder vielleicht auch deshalb?

Tesche ist mit großem Abstand der erfahrenste Profi im Team. 417 Profispiele hat er absolviert in den letzten 17 Jahren; Championship und Europa League, DFB-Pokal und FA-Cup, Bundesliga und 2. Bundesliga. Keine körperlichen Verschleißerscheinungen? „Nein“, sagt Tesche, „aber da gibt’s kein großes Geheimnis. Ich hatte Glück, dass ich nie schwer verletzt war und von meinen Eltern eine gute körperliche Konstitution mitbekommen habe.“

Und die Lust auf Fußball ist ihm noch nicht vergangen, im Gegenteil. „Es macht richtig Spaß hier, ich bin super empfangen worden und fühle ich wohl“, sagt Tesche. Aber zufrieden ist er dennoch nicht, denn der Ehrgeiz ist genauso groß wie die Lust. „Wir hatten uns mehr erhofft und vorgenommen, als im Niemandsland der Tabelle zu stehen“, sagt er, „dabei haben wir eine entwicklungsfähige Mannschaft, aber wir müssen jetzt als Team Siege einfahren.“

Es sind vor allem die vermeidbaren Niederlagen, die ihn noch immer ärgern. 3:4 in Zwickau und in Oldenburg, 0:1 in Bayreuth, 2:3 in Dresden, 0:2 gegen München 1860 – „solche Niederlagen dürfen nicht passieren, da war ich richtig sauer. Bei unserer Qualität dürfen wir solche Spiele nicht verlieren. Über 90 Minuten die klar schlechtere Mannschaft waren wir nur in Elversberg, das war bodenlos.“

Über seine Leistung mag er nicht viel reden, er sieht die Mannschaft. „Wie kann ich zufrieden sein, wenn wir so viele Punkte unnötig abgeben?“, fragt der Mittelfeld-Allrounder. Daran hart zu arbeiten, die Fehlerquote zu senken, die Konstanz im Großen wie im Kleinen zu steigern – das sind die Ziele, zu deren Erreichen er mit seinen Fähigkeiten und seiner Persönlichkeit beitragen will.

Die Voraussetzungen sind da, nicht nur in der Mannschaft. Den Trainerwechsel „haben wir gut weggesteckt, weil wir schnell gemerkt haben, wie viel Enthusiasmus, Leidenschaft und Sachverstand in Tobias Schweinsteiger stecken“. Alle Erwartungen erfüllt, stellenweise auch übertroffen, hat der Fußball-Standort Osnabrück. „Es hat sich bestätigt, wie ich dem VfL aus der Entfernung wahrgenommen hatte“, sagt Tesche, „aber es dann so zu erleben bei den Heimspielen ist etwas Besonderes. Man spürt den Zusammenhalt, und nur darüber geht es in Osnabrück.“

Wie sieht er sich selbst? Als Führungsspieler? „Erst mal müssen Führungsspieler mit Leistung vorangehen, in jedem Training und in jedem Spiel. Sie müssen ein Vorbild sein, nicht nur auf dem Platz“, erklärt Tesche in seiner ruhigen, unaufgeregten Art, „sinnloses Rumgeschreie bringt gar nichts, ruhige und positive Ansprachen bringen viel mehr.“

Ein Lautsprecher ist dieser Mann nicht; er ruht in sich und weist den Weg mehr durch Tun als durch Reden. Gespräche mit Journalisten seien nicht sein größtes Hobby, hieß es vor dem Telefonat für diesen Text. Es war jedoch interessant und informativ. Einmal allerdings brach seine Neigung zur trockenen, knappen Antwort durch. Nach ein paar Sätzen des Reporters, die eher ein Statement waren, schwieg Tesche ein paar Sekunden und sagte dann: „Kommt da jetzt noch ‚ne Frage?“ Irgendwie typisch.