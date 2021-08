Weltmeisterinist zurückim Ring

Es war ein erster Versuch, den Wettkampfsport wieder aufzunehmen. Für Tanja Huth hatte sich die Teilnahme an der „Night of the champs“ im sauerländischen Schmallenberg/Gleidorf jedenfalls gelohnt. Die Kickboxerin vom Lengericher „COMA-Team“ (Center Of Martial Art) gewann ihren Kampf in der C-Klasse in ihrer Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm und nahm gleich einen großen Siegerpokal mit nach Lengerich.

