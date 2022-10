Westerkappeln will punkten, Büren gegen Ladbergen gefordert

Aufsteiger Westfalia Westerkappeln spürt aktuell ein wenig den rauhen Wind der Kreisliga A. Im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Lienen sollen drei Zähler her. Bereits am Sonntagmittag trifft die Reserve von Eintracht Mettingen auf den SC Halen.

Aufsteiger Westfalia Westerkappeln spürt aktuell ein wenig den rauhen Wind der Kreisliga A. Die Elf von Trainer Jens Hollmann verkauft sich oft teuer, musste aber mittlerweile schon sechs Saisonniederlagen hinnehmen. Um gar nicht erst in eine Negativspirale zu geraten, peilt die Westfalia am Sonntagnachmittag (15 Uhr) im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Lienen drei Zähler an. Bereits am Sonntagmittag um 13 Uhr trifft die Reserve von Eintracht Mettingen auf den SC Halen. Die weiteren Begegnungen des 12. Spieltages beginnen am Sonntag um 15 Uhr, unter anderem will der SV Büren im Heimspiel gegen den VfL Ladbergen in die Erfolgsspur zurückkehren und der VfL Eintracht Mettingen gegen die Zweitvertretung der Ibbenbürener SV dreifach punkten.

Westfalia Westerkappeln -Schwarz-Weiß Lienen

Hätte ihm vor der Saison jemand gesagt, dass seine Mannen nach elf absolvierten Partien 15 Zähler auf dem Konto haben, dann hätte Jens Hollmann dies sofort unterschrieben. „Gefühlt hätten wir uns aber mit mehr Punkten belohnen müssen“, ist auch dem Übungsleiter nicht verborgen geblieben, dass der Aufsteiger einige unnötige Zähler hat liegen lassen. Gegen Lienen rechnet er mit einem echten „Drecksspiel“, in dem die Gastgeber favorisiert sind. Entscheidend sei, dass sich seine Mannen in den kommenden Spielen das Matchglück erarbeiten. Von der dennoch zweifellos vorhandenen Qualität der Westfalia weiß auch Lienen-Coach Lars Falke: „Sie haben sehr viel Qualität, aber an einem guten Tag können wir sie ärgern. Wir müssen am Sonntag wieder ans Limit kommen, aber ich bin überzeugt davon, dass den Jungs das gelingen wird. Wir hatten eine suboptimale Vorbereitung und befinden uns noch in der Findungsphase. Wir entwickeln uns von Woche zu Woche weiter - leider sieht man das bisher nur in einzelnen Halbzeiten.“

SV Büren -VfL Ladbergen

„Wenn wir unseren Stiefel runterspielen, dann gewinnen wir. Leider schaffen wir das zu selten“, gibt Bürens Co-Trainer Nino Lücke zu, dass Anspruch und Wirklichkeit beim SVB oft auseinanderklaffen. So habe seine Elf beim 2:4 bei der Arminia zuletzt in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen, was es braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. „Und wenn du dich nicht bewegst, verlierst du selbst gegen eine Kreisliga C-Mannschaft“, sei es laut Lücke in der Kabine so laut geworden wie noch nie. In Durchgang zwei zeigte Büren dann trotz Unterzahl sein wahres Vermögen, zu spät jedoch, um Zählbares mitzunehmen. Nichtsdestotrotz hat Ladbergen-Coach Stefan Kilfitt respekt vor dem SV: „Büren ist eine spielerisch sehr starke Mannschaft, wir müssen uns da was einfallen lassen. Wir glauben an unsere Stärke und sind in der Lage, in Büren Punkte zu holen. Leider fallen mit Leon Dürbaum und Maurice Geers zwei weitere Spieler aus. Das ist ein Problem. Wir werden daher sicher über die Defensive kommen und versuchen, offensiv Nadelstiche zu setzen.“ Beim SVB werden Eduardo (Knie), Leon Höfner (Rotsperre) und Sahin Günana (5. Gelbe Karte) fehlen, Joel Thieme kehrt zurück.

Eintracht Mettingen -Ibbenbürener SV 2

Die schwere Aufgabe zuletzt in Döenthe lösten die Mettinger nach Ansicht ihres Trainers Pascal Heemann mit Bravour. Beim 3:1 sei die Eintracht von Beginn an das bessere Team gewesen, habe es leider verpasst frühzeitig den Sack zuzumachen. „Wir haben den Gegner wieder stark gemacht“, hätte sich Heemann mehr Kaltschnäuzigkeit bei den vielen guten Gelegenheiten gewünscht. Die will sich Mettingen auch gegen die ISV-Reserve wieder erspielen, deren Leistungen der Eintracht-Trainer als sehr wechselhaft bezeichnet. „Irgendwie ist die ISV noch nicht richtig drin, mal Top, mal Flop“, sagt Heemann. Was ihm zudem ein wenig Sorgen bereitet ist die personelle Situation. „Unser Lazarett füllt sich“, kommentiert er die Ausgangslage.

Eintracht Mettingen 2 -SC Halen

Mit dem 3:1-Erfolg bei der ISV-Reserve hat sich der Aufsteiger aus Mettingen nach zuvor sechs Pleiten in Serie zurückgemeldet. „Gerade für den Kopf war das sehr wichtig“, freute sich Trainer Jochen Löffers über den Dreier, den er als „sehr glücklich“ bezeichnete. Anders als in den Partien gegen Dörenthe und Ladbergen zuvor habe sich seine Elf jedoch Chancen herausgespielt und diese auch konsequent genutzt. Gerade das Umschaltspiel gefiel dem Übungsleiter gut. „Wir können noch nicht auf Ballbesitz spielen und beim kontern musst du innerhalb von 10-20 Sekunden den Angriff beenden“, ging die Taktik im Stadion Ost voll auf. Mit dem SC Halen kommt nun eine Mannschaft in den Tüöttensportpark, „gegen die wir nicht punkten müssen“ (Löffers). Die entscheidenden Duelle um eine gute Ausgangslage im Abstiegskampf würden danach kommen.

Brukteria Dreierwalde -SC Dörenthe

Dreierwaldes Trainer Jan Wissing mag es gar nicht über fehlendes Personal zu jammern und schon gar nicht dies als Ausrede für etwaige Pleiten zu nutzen. Doch Fakt ist, dass den Brukterern seit Wochen zahlreiche Leistungsträger fehlen und sich die Situation auch am Sonntag nicht bessert. Alleine acht Akteure drohen gegen den SC Dörenthe aus privaten Gründen auszufallen. „Die Jungs haben viele Interessen, das kann ich in gewissem Maße auch nachvollziehen“, hofft er dennoch, dass vielleicht der ein oder andere doch rechtzeitig zum Anpfiff vor Ort ist. Gegen den DSC habe es in der Vergangenheit viele enge, hitzige Duell gegeben, damit rechnet Wissing auch am Sonntag.

SC Hörstel -Cheruskia Laggenbeck

Was passiert, wenn man im Fußball seine Torchancen nicht nutzt, bekam der SV Cheruskia Laggenbeck am vergangenen Wochenende am eigenen Leib zu spüren. Bei Preußen Lengerich hätte die Cheruskia nach Ansicht von Trainer Vladan Dindic zur Halbzeit „3:0 oder 4:0 führen müssen“, doch die Laggenbecker überboten sich im Auslassen von Hochkarätern. Diese Abschlussschwäche muss der Bezirksliga-Absteiger dringend abstellen, will er seinen Ambitionen in der Kreisliga A gerecht werden. Die nächste Chance bietet sich am Sonntag um 15.30 Uhr, gegen das sieglose Schlusslicht SC Hörstel ist die Dindic-Elf klar favorisiert. Der SC Hörstel hat auch am Sonntag die Qual der Wahl. Zuletzt begrüßte er 22 Akteure beim Training und gab gleich sieben Akteure an die Reserve ab. Beim 0:5 in Hopsten zuletzt sah Bröring trotz der klaren Pleite viel Positives.

GW Steinbeck -Westfalia Hopsten

Abstiegskampf oder der Anschluss ans Mittelfeld? Wohin führt in der Kreisliga A der Weg von Grün-Weiß Steinbeck und Westfalia Hopsten? Zehn Zähler haben Steinbeck und Hopsten jeweils auf der Habenseite. Sowohl GW-Coach Klaus Frank als auch sein Amtskollege Ralf Scholz sprechen von einem „ganz wichtigen Spiel“, sie wissen um die Bedeutung der sonntäglichen Auseinandersetzung. Zuletzt gewann Steinbeck 1:0 gegen Lienen, Westfalia Hopsten schlug Schlusslicht Hörstel souverän 5:0.