Westfalia bietet Tecklenburg Paroli

Einen am Ende nicht unverdienten 4:2-Erfolg feierte Fußball-Bezirksligist TuS Graf Kobbo Tecklenburg bei Westfalia Kinderhaus II. Trainer Klaus Bienemann zollte dem Gegner allerdings Respekt: „Kinderhaus spielt einen gepflegten Fußball“. Mit dem brachte der Gastgeber den TGK zu Beginn der ersten und der zweiten Hälfte durchaus in Schwierigkeiten.

Kinderhaus lief die Tecklenburger in der Anfangsphase hoch an, die Bienemann-Elf hatte Schwierigkeiten, zu einem vernünftigen Spielaufbau zu kommen. „Nach 20 Minuten wurde das aber besser“, so Bienemann. Die Kobbos erspielten sich nach Balleroberungen im Zentrum durch Philipp Brüggemeyer und Jost Knippenberg Chancen, zwei davon nutzten Megim Selimi und Tugay Gündogan zur 2:0-Pausenführung.

Nach einem Fehler zu Beginn der zweiten Hälfte kassierten die Tecklenburger das 1:2. „Das brachte Unruhe in unser Spiel“, so Klaus Bienemann. Folgerichtig erzielte Kinderhaus nach einer Stunde den Ausgleich, Westfalia war am Drücker. Die Einwechslungen von Lucas Hotteträger, Durim Krasniqi und Alessio Wilms brachten TGK aber Vorteile in punkto Schnelligkeit. „So sind wir wieder ins Spiel gekommen“, sagt Klaus Bienemann. Tugay Gündogan und Alessio Wilms erzielten die Treffer zum 4:2-Erfolg.

TuS Graf Kobbo Tecklenburg: Schell, Neitzert, Mentrup (68. Krasniqi), Selimi (77. Samanci), Emekci, Lüttmann (74. Wilms), Gündogan, Maug (63. Hottenträger), Knippenberg, Hoge, Brüggemeyer (90. Schwartz)

Tore: 0:1 Selimi (29.), 0:2 Gündogan (35.), 1:2 Knemeyer (47.), 2:2 Weinbrenner (60.), 2:3 Gündogan (80.), 2:4 Wilms (86.)