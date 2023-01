Wolfsburg gegen Gladbach – Ein Hauch von Bundesliga in Lienen

uniorenfußball vom Feinsten gibt es am kommenden Samstag im Sportzentrum am Postdamm in Lienen zu sehen. Dort kommt es zu einem attraktiven Leistungsvergleich zweier Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren.

Am Samstag trifft in Lienen die U19 von Borussia Mönchengladbach auf den VfL Wolfsburg.

Juniorenfußball vom Feinsten gibt es am kommenden Samstag im Sportzentrum am Postdamm in Lienen zu sehen. Dort kommt es zu einem attraktiven Leistungsvergleich zweier Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren. Ab 13 Uhr trifft die U19 des VfL Wolfsburg auf die U19 von Borussia Mönchengladbach.

In der Vergangenheit haben bereits verschiedene Jugendmannschaften und Verbände die guten Bedingungen der OEG-Arena in Lienen für Testspiele gegen diverse Nachwuchsleitungszentren und Auswahlmannschaften genutzt. So auch am kommenden Samstag.

Alle Lienener, alle Fußballbegeisterten aus der Region, die Lust auf hochklassigen Jugendfußball haben, sollten sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Eintritt ist frei.