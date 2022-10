Zehn Medaillen für die RSG

Am vergangenen Wochenende ging es für die Elitesportlerinnen der RSG „Teuto“ Antrup Wechte in Mainz um alles. Durch viel Fleiß und Training hatten sie sich für die deutsche Meisterschaft im Hallenradsport qualifiziert. Bereits am Freitag reiste das Team an, um die Halle zu betrachten und erstmals auf dem unbekannten Boden zu fahren.

Wirklich los ging es am Samstag. Am späten Nachmittag begann die Disziplin des 6er Einradsports der Elite. Aufgestellt als viertbeste Mannschaft waren die Sportlerinnen nervös, ob sie diesen Platz auch halten bzw. sich einen Podestplatz erkämpfen könnten. Dennoch gingen sie hoch motiviert und konzentriert an den Start. Mit einer immensen Sicherheit und Souveränität zeigten sie ihre Kür. Gespannt warteten alle Beteiligten auf die Punktzahl - 126 Punkte. Dadurch erklommen sie zunächst Platz eins. Jedoch folgten nun noch vier weitere Mannschaften, die eine höhere Punktzahl auf‘s Parkett legten. Die SKV Mörfelden präsentierte ihre Kür im Anschluss an die RSG und erlangte 125,93 Punkte. Nun stand fest, dass sich die Truppe um Lea Haarlammert, Alexandra Sadowski, Carina Cittrich, Lena Dieckmann, Lara Uhlenbusch und Rebecca Bünte definitiv über einen Podestplatz freuen durfte. Die im letzten Jahr neu gegründete 6er Mannschaft konnte ihr Glück kaum fassen, sodass nun auch bei der einen oder anderen Sportlerin Freudentränen flossen. Die beiden letzten Mannschaften aus Aach und Reuth landeten mit ihren Punkten knapp vor den Mädels der RSG. Ergo stand für sie die Bronzemedaille zu Buche.

Die Feier währte nur kurz. Denn der kommede Wettbewerb warf schon seine Schatten voraus. Am Sonntag begann die Disziplin 4er Einradsport bereits um 10 Uhr. Dort stellte der erste Teil der 16 Mannschaften sein Können unter Beweis. Die beiden Mannschaften der RSG durften im zweiten Block ihre Küren präsentieren. Erst startete die zweite Mannschaft mit Janine Wöhler, Sophia Groß, Jana Haverkamp und Alexandra Sadowski. Die Sportlerinnen präsentierten eine wirklich schöne und ruhige Kür. Sie zeigten ihre letzte Übung jedoch jenseits der vorgeschriebenen fünf Minuten. Die Freude des erst in diesem Jahr neu gegründeten Teams war trotzdem immens. Mit 130 Punkten setzte es ein klares Statement.

Direkt im Anschluss gingen die Kolleginnen der ersten Mannschaft an den Start. Carina Cittrich, Lena Dieckmann, Lara Uhlenbusch und Evelyne Steinmetz präsentierten eine nahezu perfekte Kür, die die Zuschauer den Atem anhalten ließ. Belohnt wurde sie mit 137,94 Punkten. Dies bedeutete zunächst Platz eins. Nun begann der Krimi für die Sportlerinnen und mitgereisten Fans. Es folgten nun noch sechs Mannschaften, die eine höhere Punktzahl eingereicht hatten. Lange hielt sich die RSG an der Spitze. Letztendlich mussten sich die Mädels aber der Mannschaft aus Reuth geschlagen geben, die 138,45 Punkte ausfuhren. Für die Mannschaft gab es kein Halten mehr, die Freude über den deutschen Vizemeistertitel war riesig.

Insgesamt erbeutete die RSG „Teuto“ Amtrup Wechte zehn Medaillen bei der Deutschen Hallenradsportmeisterschaft der Elite in Mainz.